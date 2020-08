Al via il 28 agosto il volantino Unieuro con iPhone 11 e Huawei P30 Lite

Scatta ufficialmente oggi 28 agosto un nuovo volantino Unieuro particolarmente interessante per gli utenti che stanno pensando di acquistare uno smartphone, come nel caso dei vari iPhone 11 e Huawei P30 Lite. Va detto, però, che la campagna “Back to school” coinvolge molti altri device. Vediamo dunque quali sono le occasioni più interessanti, soprattutto considerando gli standard dei prezzi per i negozi fisici che solitamente sono più alti rispetto a quelli virtuali.

Focus sul volantino Unieuro di fine agosto con iPhone 11 e Huawei P30 Lite

Gli sforzi più interessanti con il volantino Unieuro si concentrano sul mondo Apple. In particolare, potrebbe essere questa l’occasione giusta per portarsi a casa un iPhone 11. In primo luogo, è interessante lo sconto previsto per iPhone 11 Pro Max da 64 GB, se pensiamo che in questi giorni si potrà acquistare il dispositivo a 1.099 euro. Allo stesso tempo, l’iPhone 11 “classico” da 128 GB risulta ora disponibile a 799 euro, con un risparmio del 10% rispetto agli standard della mela morsicata.

Per quanto riguarda un brand come Huawei, va posta l’enfasi la nuova offerta relativa al redivivo Huawei P30 Lite, se pensiamo che il prezzo ora è arrivato a 199 euro. La campagna relativa al nuovo volantino Unieuro, va detto, investe anche il tanto apprezzato Huawei P40 Lite. Non siamo ai livelli descritti stamane a proposito della nuova offerta di Amazon, ma acquistarlo a 229 euro tramite il rivenditore potrebbe rivelarsi utile ed interessante.

In chiusura, una parentesi dedicata a Samsung, in relazione al Samsung Galaxy S10 Lite lanciato in offerta a 449, oltre al Samsung Galaxy A71 a 369 euro. Insomma, il volantino Unieuro di fine agosto coinvolge diversi marchi, tenendo ben presente che le offerte descritte questo venerdì saranno disponibili qui in Italia fino al 10 settembre. Che ne pensate dei prezzi che sono trapelati proprio in queste ore?