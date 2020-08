Momentanei problemi PSN il 26 agosto: status server anomali e possibile down

Giungono alcune segnalazioni proprio in questi minuti a proposito di problemi PSN, che ovviamente dobbiamo esaminare con grande attenzione. In un momento dell’anno in cui le scuole e le università ancora non hanno ripreso le rispettive attività (in attesa di ulteriori novità a proposito del protocollo Covid), stamane diversi utenti hanno riscontrato problemi inerenti lo status server. Un potenziale down che viene riscontrato dal pubblico in fase di login con le proprie credenziali.

Cosa sappiamo sui problemi PSN del 26 agosto

Le prime segnalazioni sui problemi PSN sono arrivate poco prima delle 10 di oggi 26 agosto. Sono trascorsi, dunque, pochi minuti e per forza di cose non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da parte di Sony. I numeri attuali, che potete consultare anche in tempo reale su Down Detector, non sono tali da indurmi a parlare di down. Chiaro, però, che ci si attenda un segnale dall’azienda affinché si comprenda l’origine dell’anomalia relativa allo stato dei server.

Vi ricordo, a tal proposito, che durante il mese di luglio ci sono già stati problemi PSN, tra le altre cose da noi trattati con alcuni approfondimenti in merito. Staremo a vedere se il possibile down rientrerà nel giro di pochi minuti, o se il malfunzionamento si rivelerà più serio del previsto. In ogni caso, riportateci qui di seguito la vostra esperienza maturata negli ultimi minuti, così da comprendere al meglio cosa stia avvenendo oggi 26 agosto coi server ai quali si appoggia la vostra PlayStation 4.

Aggiornamento ore 10.23: in fase di chiusura dell’articolo, sono aumentate in modo considerevole le segnalazioni da parte di chi sta riscontrando problemi PSN. Se non si può ancora parlare di down, poco ci manca. Fate dunque molta attenzione, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’azienda.