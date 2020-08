Avvistamenti in Europa per la patch di luglio su Huawei P20: nessuna rivoluzione

Ci sono conferme sul fatto che l’aggiornamento di luglio per i vari Huawei P20 e P20 Pro sia in distribuzione anche in Europa. Le prime informazioni sul pacchetto software le avevo condivise con voi nei giorni scorsi, analizzando i passi in avanti fatti dal produttore quantomeno in termini di sicurezza e, forse, anche dal punto di vista dei miglioramenti generali in termini di stabilità e prestazioni. Vediamo, dunque, come stanno evolvendo le cose secondo i dettagli raccolti oggi 26 agosto.

Aggiornamento di luglio per Huawei P20 anche in Europa

A confermare la disponibilità del pacchetto software di luglio anche in Europa, per quanto concerne Huawei P20 e P20 Pro, una fonte del calibro di HuaweiBlog.de. Il sito tedesco, infatti, ribadisce che la notifica per procedere con il download via OTA sia giunto anche presso le unità disponibili in redazione, anche se al momento giungere a sentenze definitive sull’aggiornamento potrebbe essere frettoloso. Almeno sulla carta, comunque, non è lecito attendersi rivoluzioni con l’upgrade 171.

Fondamentalmente, al cospetto di un upgrade del genere non ci sarebbe molto da dire. Con questo aggiornamento, secondo le uniche dritte fornite dal changelog ufficiale, non faremo altro che andare incontro alla patch di sicurezza di Android impostata a luglio 2020. Molto più importante, tuttavia, è il fatto che uno smartphone “vecchio” di due anni e mezzo stia continuando a ricevere aggiornamenti con una certa costanza, in un momento storico molto particolare come quello che stiamo vivendo con il colosso cinese.

Come promesso, nonostante tutte le profezie di sventura degli ultimi tempi, anche dispositivi come i vari Huawei P20 e P20 Pro continuano a ritagliarsi il proprio spazio in termini di sviluppo software. A voi è già arrivato l’aggiornamento? Avete individuato anomalie? Fatecelo sapere lasciando un commento qui di seguito sulle nostre pagine.