A momenti la patch di luglio per Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia

Stiamo per assistere ad una svolta potenzialmente molto interessante anche in Italia per quanto concerne modelli come i vari Huawei P20 e P20 Pro, a proposito del loro sviluppo software. A meno di una settimana dall’esordio in Cina che vi abbiamo documentato con un articolo a parte, infatti, pare che l’aggiornamento di luglio sia pronto a mettere piede anche nel nostro Paese. Questo perché, a partire da oggi 21 agosto, il pacchetto software risulta in distribuzione qui in Europa.

Informazioni frammentarie sull’aggiornamento di luglio per Huawei P20 e P20 Pro

Secondo la solita fonte, vale a dire Huawei Central, l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2020 in Europa per Huawei P20 e P20 Pro è ovviamente impostato su EMUI 10, con la versione del pacchetto software che ha l’etichetta numerica 10.0.0.171. Come accennato, dovrebbe trattarsi di un intervento pensato per migliorare semplicemente gli standard di sicurezza e, al più, per assicurare un leggero passo in avanti in termini di prestazioni generali. Insomma, considerando anche i feedback che arrivano dalla Cina, sembra non ci siano i presupposti per parlare di nuove funzioni.

Del resto, anche il semplice intervento sulla sicurezza non è di secondaria importanza in questo frangente. Dopo il download del pacchetto software, infatti, per gli utenti in possesso di un Huawei P20 e P20 Pro vengono risolti 5 problemi ritenuti critici e 9 che hanno priorità alta. Insomma, vale la pena portare a termine l’installazione del pacchetto software appena riceveremo la notifica via OTA.

L’auspicio è che anche la durata della batteria per Huawei P20 e P20 Pro possa trarre giovamenti da questo nuovo aggiornamento, trattandosi di una patch che dovrebbe stabilizzare la tenuta di EMUI 10 per i due dispositivi che sono stati lanciati sul mercato nel 2018. Lasciate un commento nel caso in cui abbiate avuto modo di testare il firmware.