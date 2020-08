Si riscontrano problemi Gmail il 20 agosto sulle email con allegati

Sembrano essere particolarmente diffusi i problemi Gmail di oggi 20 agosto, almeno per quanto riguarda uno specifico ambito di utilizzo della nota casella di posta elettronica. Già a giugno, sulle nostre pagine, abbiamo affrontato alcune anomalie molto strane con questo servizio, considerando il fatto che i suoi standard qualitativi sono solitamente molto elevati, mentre stamane il malfunzionamento pare riguardare soprattutto coloro che intendono inviare email con allegati.

Come si manifestano i problemi Gmail il 20 agosto

Stando alle segnalazioni raccolte sui social pochi minuti fa, dunque, i problemi Gmail del 20 agosto non si manifestano in fase di ricezione di nuovi messaggi. Nemmeno inviando email classiche di solo testo. Tuttavia, nel caso in cui gli utenti dovessero provare ad allegare una tipologia qualsiasi di file (dalle immagini, ai documenti, fino ad arrivare a dimensioni più significativa), sarebbe concreto il rischio di imbattersi in un messaggio di errore. A tal proposito, ho effettuato un test pochi minuti fa.

Ad esempio, dopo aver allegato un file dal mio PC, al momento dell’invio della nuova email il sistema mi ha comunicato quanto segue: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate“. Cosa fare nell’istante in cui si verifichino problemi Gmail come quelli descritti poco fa? In verità, rimedi ufficiali non esistono. Possiamo solo attendere che i tecnici mettano una pezza al disservizio, la cui origine in questi minuti è sconosciuta.

Mentre vi scrivo, infatti, manca un feedback di Google a proposito dei problemi Gmail che sono stati riscontrati oggi 20 agosto. Anche a voi sta capitando? Riportate qui di seguito la vostra esperienza con un commento nel box a fine articolo, confermando o smentendo quanto ho avuto modo di raccogliere tramite l’apposita pagina di Down Detector poco fa. Così ci faremo un’idea più precisa di ciò che sta avvenendo.