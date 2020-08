Date e dettagli sul bonus bici dal Ministero dell’Ambiente: occhio agli accessori

Arrivano ulteriori indicazioni particolarmente interessanti per quanto riguarda il bonus bici, di cui si parla da tanto in attesa di indicazioni chiare da parte del Ministero dell’Ambiente. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso sulle nostre pagine a fine luglio, raccogliendo le informazioni in quel momento disponibili, occorre prendere atto della direzione che stiamo prendendo in questa fase. Del resto, in alcuni casi si parla di uno sconto consistente per chi desidera acquistare una nuova bicicletta.

Gli ultimi orientamenti del Ministero dell’Ambiente per il bonus bici

Fermo restando che il bonus bici resti una sorta di esclusiva per chi risiede nei comuni con almeno 50.000 abitanti, senza dimenticare i residenti nei capoluoghi di regione e nei capoluoghi di provincia a prescindere dal numero di abitanti, occorre aggiornare il nostro calendario. L’appuntamento, infatti, pare sia previsto nel mese di settembre, secondo le indiscrezioni di queste ore, con l’ipotesi scongiurata del click-day. Questo vuol dire che a beneficiare del bonus non saranno solo coloro che ne faranno richiesta con maggiore velocità.

Chi intende assicurarsi il bonus vacanze, soddisfatti i requisiti riportati in precedenza, non dovrà nemmeno scaricare una specifica app. L’unico strumento che con ogni probabilità verrà messo a disposizione del pubblico sarà uno specifico form che gli utenti dovranno per forza di cose compilare in rete, visto che il modulo sarà presto disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente. A quel punto, dovremo soltanto attendere una risposta ed eventuali istruzioni per l’uso.

Insomma, al momento la direzione sembra essere questa. Qualora ci fossero ulteriori cambiamenti vi aggiorneremo, ma ricordate che il bonus bici non sarà superiore ai 500 euro e che non verrà ritenuto valido per l’acquisto di accessori. A partire dai caschi. Probabilmente, occorrerà la fattura d’acquisto al momento della richiesta, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente, e non lo scontrino, “spinto” invece dal Mit.