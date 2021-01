Giornata importante per quanto riguarda il bonus bici, edizione 2021, considerando il fatto che a partire da oggi 14 gennaio risulti possibile inviare nuovamente la domanda al ministero dell’Ambiente per ricevere un parziale rimborso in caso di acquisto effettuato lo scorso anno nell’intervallo temporale previsto dal provvedimento. Dopo le informazioni fornite ad inizio dicembre, dunque, è importante tornare nuovamente sulla questione, in modo che tutti si facciano trovare pronti questo giovedì.

Come inviare domande per bonus bici al ministero dell’Ambiente da oggi 14 gennaio

Cosa cambia fondamentalmente? Da un punto di vista pratico nulla rispetto al 2020. Se vi state chiedendo come inviare domande per bonus bici al ministero dell’Ambiente a partire da oggi 14 gennaio, ci sono poche regole da rispettare. In primis, ricordate che la scadenza è fissata entro il prossimo 15 febbraio. Sul fronte dei requisiti, invece, per usufruire del rimborso, che in alcuni casi può arrivare fino a 500 euro, occorre che abbiate effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma Sperimentale Buono mobilità. Il tutto, però, rigorosamente nel periodo compreso tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020.

In seconda istanza, per usufruire del bonus bici 2021, ricordate che dovete essere in possesso di fattura o scontrino che riporti in modo chiaro ed inconfutabile la tipologia di bene o servizio acquistato. Infine, è scontato cha non abbiate ancora usufruito del beneficio. Una volta verificate queste condizioni, dovete recarvi necessariamente sul portale buonomobilita.it, ricordando però che dovrete per forza di cose inserire anche il vostro Spid.

Sempre in ottica bonus bici 2021, ricordate che fino al 15 febbraio avrete anche la possibilità di apportare eventuali modifiche alla vostra domanda. Dunque, fate molta attenzione, affinché i vostri sforzi non siano vani in ottica rimborso, in quanto si tratta di una delle agevolazioni che prevede più paletti. Fateci sapere se la procedura sia andata effettivamente a buon fine.