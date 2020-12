Erano partiti lo scorso 24 novembre i primi bonifici per il rimborso del bonus bici, di cui il ministro Costa è tornato a parlare in queste ore dal suo profilo Facebook personale. A quanto pare, l’erogazione procede in modo discreto, tant’è che sono risultati già pagati più di 100 mila italiani. Chi, invece, non ha ancora ricevuto l’accredito, non deve preoccuparsi: i tempi saranno, in ogni caso, davvero rapidi. Non ha dubbi a riguardo il ministro Costa: sarà questione di giorni, oppure addirittura di ore.

La questione del bonus bici si sta risolvendo per il meglio, anche se resta ancora in sospeso la questione relativa agli utenti che purtroppo non sono riusciti ad effettuare per tempo l’accesso alla piattaforma dedicata per i problemi che non stiamo qui a ripetere (peraltro i fondi disponibili sono anche stati esauriti in tempi record, come senz’altro ricorderete con un certo rammarico).

Nemmeno in quel caso bisognerà allarmarsi, ma semplice dare tempo al tempo: non è un mistero che il Ministero dell’Ambiente voglia rimborsare tutti: fino al 9 dicembre permane la possibilità di registrarsi alla piattaforma per ottenere il rimborso del bene già acquistato. Il secondo giro di rimborsi dovrebbe partire tra gennaio e febbraio 2021, con i soldi provenienti dalle aste verdi che potranno essere utilizzati solo per nome e azioni legate alla mobilità sostenibile, e non per altro (qualcuno in questi giorni si era lamentato del fatto che i soldi potessero essere spesi in altri fronti, come quello della lotta contro la pandemia). In poche parole, non c’è di che preoccuparsi: i rimborso del bonus bici arriveranno per tutti, nessuno sarà lasciato indietro. Se avete qualche domanda da farci sappiate solo che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.