Gli italiani si chiedono quando arriva il rimborso bonus bici, dopo il selvaggio click-day che ha visto esaurirsi tutti gli slot in meno di 24 ore. Come riportato da ‘quifinanza.it‘, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si è recentemente scusato dei ritardi dovuti agli inciampi tecnici, promettendo che tutti sarebbero stati pagati, ma la domanda degli utenti resta legittima. Il sistema avrebbe dovuto reggere l’urto, ed invece, preso d’assalto dalla miriade di richieste simultanee, è caduto, generando il caos.

Il portale appositamente allestito – ‘buonomobilita.it’ – ha accolto 4500 azioni al minuto quel giorno, con circa 600 mila bonus bici erogati, misti tra voucher (99 milioni) e buoni d’acquisto (116 milioni). I 215 milioni a disposizioni sono così finiti in un battito di ciglia. Per far sì che gli utenti che avevano già acquistato bici e monopattini non restassero tagliati fuori (più precisamente quelli che avevano già comprato un mezzo green tra il 4 maggio ed il 3 novembre), il ministro Costa ha provveduto a riattivare il portale nel periodo compreso tra il 9 novembre ed il 9 dicembre, stanziando nuovi fondi per la copertura delle spese. Gli investimenti dovrebbero essere aggiunti nella legge di bilancio, e proverranno dalle aste verdi, così da non gravare sulle casse dello Stato.

La domanda, tuttavia, resta sempre la stessa: quando arriva il rimborso bonus bici? Si tenga presente che chi ne ha fatto richiesta nel corso del click-day del 3 novembre avrebbe dovuto ricevere il bonifico nel giro di 10 giorni lavorativi, e dunque dal 17 novembre in poi. Purtroppo, però, l’indennizzo non è ancora arrivato, sebbene il ministro Costa abbia fatto sapere che è questione di giorni. Gli utenti che, al contrario, hanno richiesto o richiederanno il rimborso del bonus bici dal 9 novembre al 9 dicembre dovranno attendere i fondi inseriti nella legge di bilancio, e dunque gli accrediti arriveranno solo nei primi mesi del prossimo anno, probabilmente tra gennaio e febbraio (si tratta di aspettare ancora un altro po’, ma di certo verrete pagati).