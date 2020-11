Sono iniziati ad arrivare i primi bonifici del bonus bici, più in particolare agli utenti che erano riusciti a richiedere il rimborso durante il click-day del 3 novembre scorso per quanto riguarda l’acquisto di un mezzo green effettuato tra il 4 maggio ed il 2 novembre. Come riportato dal portale di informazione del settore ‘bikeitalia.it‘, a partire dal quindicesimo giorno lavorativo dalla domanda, da stamane sono arrivati i primi accrediti sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Vi avevamo proprio ieri parlato dell’argomento, suggerendo che presto la situazione si sarebbe sbloccata, proprio come indicato dal ministro Sergio Costa.

Le richieste pervenute sono state numerose, tanto da esaurite il budget a disposizione in meno di 24 ore: probabile, quindi, ci vorrà un po’ di tempo affinché tutte vengano processate, ma l’importante è che i bonifici siano partiti. Per adesso restano ancora da chiarire le modalità di utilizzo del voucher emesso il 3 novembre, e che scadrà il 2 dicembre. Presto dovrebbe essere pubblicata una circolare ministeriale in grado di fornire tutte le spiegazioni necessarie. Bisogna comunque tenere presente che il buono d’acquisto non potrà essere convertito in denaro, né tanto meno essere considerato ancora valido oltre la sua naturale scadenza.

La palla adesso passa nuovamente al Ministero dell’Ambiente, nella cui circolare dovrà illustrare nel dettaglio il modo in cui il voucher del bonus bici potrà essere utilizzato dagli utenti che sono riusciti ad ottenerne uno a margine del click-day del 3 novembre scorso (sappiamo quanto sia stato difficile). Per il momento non c’è altro da fare che pazientare ancora: le cose si stanno pian piano sbloccando, vedrete che presto arriverà anche il vostro turno. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.