Il 10 agosto nasce Fox Crime Criminal Minds, il canale tematico per rivivere le 15 stagioni del crime più amato

Per celebrare uno dei crime di maggior successo della televisione, arrivato a conclusione proprio quest’anno, nasce Fox Crime Criminal Minds, il canale tematico di Sky dedicato interamente alla serie creata da Jeff Davis e dedicata ai migliori profiler dell’FBI.

In onda negli Stati Uniti e in Italia tra il 2005 e il 2020, Criminal Minds ha avuto 15 stagioni di grande successo di pubblico, durante le quali ha raccontato il lavoro di un gruppo specializzato di criminologi dell’FBI – l’Unità di Analisi Comportamentale – ispirandosi spesso a casi veri tratti dall’enorme archivio dei serial killer della polizia federale americana. Criminal Minds ha tentato anche la strada della costruzione di un franchise, con gli sfortunati spin-off Criminal Minds: Suspect Behavior e Criminal Minds: Beyond Borders, che però hanno deluso le attese e sono stati chiusi rispettivamente dopo la prima e la seconda stagione, perché non in grado di replicare i risultati della serie madre.

Le indagini degli psicologi criminali protagonisti di Criminal Minds, incaricati di elaborare profili psicologici e comportamentali di soggetti ignoti, perlopiù assassini seriali, hanno appassionato diverse generazioni nel corso di quindici stagioni, anche grazie ai tanti casi ispirati alla cronaca nera. L’ultima stagione, della durata limitata a soli 10 episodi, ha chiuso la serie all’inizio di quest’anno su CBS con un addio carico di emotività: in Italia Criminal Minds 15 è andata in onda la scorsa primavera su FoxCrime e arriverà il prossimo autunno in chiaro su Rai2.

A questa storica serie in onda in 25 Paesi nel mondo, Fox dedica un intero canale che si accende il 10 agosto: FoxCrime+1 (canale 117 di Sky) si trasforma per l’occasione in Fox Crime Criminal Minds, con la programmazione del procedural a partire dalla prima stagione. Il canale resterà attivo per tre settimane, fino al 4 settembre, per ripercorrere tutte le 15 stagioni che compongono la serie e riviverne il finale.