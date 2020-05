Criminal Minds 15 riparte su FoxCrime, per rivivere l’ultima stagione con la caccia al Camaleonte

Criminal Minds 15, ultima stagione dello storico procedural di CBS, torna in onda in replica su FoxCrime dal 26 maggio con due episodi ogni martedì in prima serata.

Si tratta della stagione finale per i membri della squadra di esperti profiler dell’FBI che insegue i più pericolosi criminali d’America: tra questi, c’è il cosiddetto Camaleonte, killer trasformista che già una volta è riuscito a scappare a Rossi, il quale non si dà pace per questo.

Criminal Minds 15 è proprio incentrata sulla caccia a Everett Lynch (interpretato da Michael Mosley): dopo il matrimonio di Rossi e Krystall nel finale della quattordicesima stagione e la rivelazione shock che ha coinvolto Reid e JJ, la squadra deve tornare in campo per mettersi sulle tracce dell’uomo che è diventato un’ossessione per Rossi e che è riuscito a scappare dopo aver cercato di ucciderlo. Per mettere il Camaleonte ale strette, la BAU cercherà di rintracciare anche sua figlia Grace (Alex Jennings).

La caccia al Camaleonte è la trama orizzontale che copre l’intero arco di episodi di Criminal Minds 15, composta da soli 10 episodi.

Nel cast di Criminal Minds 15 Joe Mantegna interpreta il protagonista David Rossi. Al suo fianco Paget Brewster (Emily Prentiss), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid), A.J. Cook (Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Adam Rodriguez (Luke Alvez) e Daniel Henney (Matt Simmons).

Criminal Minds 15 è stata trasmessa all’inizio del 2020 da CBS negli USA e da FoxCrime in prima visione italiana. Torna in onda sul canale 116 di Sky da martedì 26 maggio con i primi due episodi della stagione.