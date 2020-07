Serie tv su Sky ad agosto, le novità da The Chi 3 a Kidding 2

Dopo aver passato in rassegna le ultime proposte di Netflix e Apple TV+, è ora di prendere nota delle nuove serie tv su Sky ad agosto 2020. La prima voce nel calendario delle nuove uscite è l’ottava e ultima stagione di Strike Back – Senza Regole, su Sky Atlantic dal 4 agosto. Lo spy drama ispirato all’omonimo romanzo di Chris Ryan è incentrata su un ex funzionario delle forze speciali statunitensi, impegnato in una missione antiterrorismo con un’unità militare britannica. Fra gli interpreti protagonisti della stagione figurano Thomas McAllister, Gracie Novin e Samuel Wyatt.

Torna il 4 agosto su Fox anche Grey’s Anatomy, con gli episodi 16-21 della sedicesima stagione, stroncata da uno stop prematuro della produzione a causa del lockdown negli Stati Uniti. Krista Vernoff e il suo team creativo sono però già al lavoro sui nuovi sviluppi tematici della serie, e in particolare su una o più storyline legate all’epidemia da Coronavirus.

Il 6 agosto parte invece su Fox la terza stagione di The Chi, drama creato e prodotto da Lena Waithe e incentrato sulla vita nel South Side di Chicago, e in particolare su un evento che collega in modo inatteso le vite di Emmett, Brandon, Ronnie e Kevin. I principali interpreti del cast sono Ntare Guma Mbaho Mwine, Jacob Latimore, Yolonda Ross, Sonja Sohn.

Tra le nuove serie tv su Sky ad agosto anche la seconda stagione di Save Me, thriller drammatico creato, sceneggiato e interpretato da Lennie James. La trama prende le mosse da uno sconvolgimento arrivato nella vita di Nelly Rowe, ossia il momento in cui la figlia Jody scompare misteriosamente. Il cast è composto da Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham e Jason Flemyng. I nuovi episodi prendono il via su Sky Atlantic il 10 agosto.

Il 24 agosto arrivano su Fox gli episodi 16-18 della prima stagione di Stumptown, ideata da Jason Richman sulla base del fumetto di Greg Rucka, Matthew Southworth e Justin Greenwood. La protagonista della storia è Dex, veterana dell’esercito militare che lotta per tirare avanti gestendo alla meno peggio il suo disturbo da stress post-traumatico e prendendosi cura del fratello minore. Pressata dai debiti, Dex decide di dare una svolta alla sua vita diventando investigatore privato. A interpretarla è Cobie Smulders, affiancata nel cast da Jake Johnson, Cole Sibus, Tantoo Cardinal, Adrian Martinez, Camryn Manheim, Michael Ealy.

Le novità di Sky per agosto si chiudono con la seconda stagione di Kidding – Il Fantastico Mondo di Mr. Pickles, al via su Sky Atlantic il 31 del mese. La dramedy creata da Dave Holstein e appena cancellata da Showtime nonostante l’ottima accoglienza della critica, segue le vicende di Jeff Pickles, presentatore di un noto e longevo programma per bambini, ma al centro di un periodo di profonda sofferenza a causa di una irrisolvibile tragedia personale e familiare. Nel cast della serie figurano Jim Carrey, Frank Langella, Judy Greer, Cole Allen, Juliet Morris, Catherine Keener, Justin Kirk.