Roger Waters ricorda Ennio Morricone: “La sua musica mi seguirà per sempre come un fantasma”

In una nota inviata all’ACMF, l’Associazione Compositori Musica per Film, Roger Waters ricorda Ennio Morricone. Il Maestro si è spento in una clinica privata di Roma alle prime luci dell’alba di lunedì 6 luglio dove si trovava ricoverato a seguito di una frattura al femore.

L’ex bassista dei Pink Floyd aveva collaborato con Ennio Morricone nel 1998 durante la lavorazione del film La Leggenda Del Pianista Sull’Oceano di Giuseppe Tornatore. Insieme avevano realizzato il brano Lost Boys Calling e proprio su questa collaborazione si concentra il commovente messaggio che Roger Waters ha inviato all’ACMF, associazione di cui l’artista è socio, per omaggiare il Maestro Ennio Morricone.

Roger Waters ricorda Ennio Morricone

Di seguito il testo del messaggio in cui Roger Waters ricorda Ennio Morricone:

“La melodia del Maestro Morricone mi seguirà come un fantasma per il resto dei miei giorni. La luci della ribalta si dissolvono e i ragazzi sciolgono la band. La note finali giacciono mute sulla sabbia, e nel silenzio del sepolcro io posso ancora sentire il richiamo di quei ragazzi persi. Con affetto, Roger”.

Il ricordo di Waters si unisce agli infiniti tributi che tutto il mondo della musica sta ancora rivolgendo al Maestro sia tra gli artisti italiani che tra quelli internazionali, e non mancano i grandi registi e tutte le personalità che negli anni hanno avuto la fortuna di lavorare accanto al compositore più famoso dell’ultimo secolo.

Per il funerale di Morricone è stata scelta la forma privata come esplicitamente richiesto dal Maestro nella lettera lasciata ai suoi eredi prima di morire. Durante le esequie un organista ha suonato The Mission tratta dalla colonna sonora dell’omonimo film del 1986 di Roland Joffé.

I nomi di Waters e Morricone erano comparsi, inoltre, nella raccolta We All Love Ennio Morricone pubblicata nel 2007 in cui tanti artisti eseguivano i brani più amati Maestro – non mancavano Céline Dion, Bruce Springsteen, Metallica e Andrea Bocelli – e l’intera tracklist era stata poi inserita nel terzo volume di Love, cofanetto di 3 dischi pubblicato nel 2018.

Con parole piene di poesia e dolore Roger Waters ricorda Ennio Morricone e lo rende, ancora una volta, eterno e ultraterreno.