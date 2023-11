Quando Another Brick In The Wall Part 2 dei Pink Floyd divenne di dominio pubblico, l’iracondo Roger Waters dovette fare delle precisazioni. Pacifico che l’intero The Wall raccontava la voglia del bassista di estraniarsi del mondo e innalzare un muro tra lui e una società che sempre di più lo disgustava, il singolo di maggiore successo non era una condanna contro l’intero sistema educativo e quindi contro tutti i docenti, bensì contro la parte più marcia.

Va detto che Bob Ezrin mise leggermente in difficoltà David Gilmour, quando propose di lavorare su un pezzo che suonasse come qualcosa da sparare in discoteca: David aveva un po’ paura di quello che il produttore gli stava dicendo, ma le sue parti di chitarra si prestavano molto bene a dare un taglio funk a un brano che altrimenti suonava troppo cupo, a detta del batterista Nick Mason.

Proprio da Nick Mason arrivò l’input, visto che la sua parte di batteria dal ritmo serrato si prestava benissimo a inserire quella nota di groove ispirata da chitarra e basso. Per quanto riguarda il testo, Roger Waters spiegò: “Non vuole essere una condanna generale di tutti gli insegnanti, ma quelli cattivi possono davvero influenzare i ragazzi“.

Qual è il pezzo forte del brano? Il coro dei bambini. Per dare al brano quella sfumatura emotiva in più, l’ingegnere del suono Nick Griffiths contattò la Islington Green School di Londra e parlò con l’insegnante di musica Alun Renshaw, che subito preparò 23 studenti al progetto. Il risultato fu ciò che oggi conosciamo tutti.

Il brano diventò un manifesto a favore delle nuove generazioni, spinte a riprendere il controllo sul proprio futuro e il proprio pensiero e a ribellarsi dall’imposizione di un unico pensiero, magari sbagliato.

