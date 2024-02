Non sono certamente parole distensive, quelle usate da Roger Waters contro Bono Vox in un’intervista. L’ex bassista dei Pink Floyd ha attaccato il frontman degli U2 per le esternazioni del cantautore irlandese sul conflitto tra Israele e Palestina.

Roger Waters contro Bono Vox

Intervistato da Al Jazeera da remoto, Roger Waters si è scagliato contro il collega definendolo “grandissima me**a”, ma non solo. Le sue parole:

“Chiunque conosca Bono dovrebbe andare a prenderlo per le caviglie e scuoterlo finché non smette di essere una grandissima me**a“.

Ancora:

“Quello che ha fatto un paio di settimane fa allo Sphere di Las Vegas, cantando delle Stelle di David, è stata una delle cose più disgustose che abbia mai visto in vita mia”.

Perché tanto livore nei confronti del frontman degli U2? L’interesse di Roger Waters verso la causa palestinese è cosa nota, per questo l’ex bassista dei Pink Floyd si è accanito contro Bono Vox.

Il messaggio di Bono Vox per Israele

Durante una delle date della residency degli U2 allo Sphere di Las Vegas – la stessa in cui ha ricordato Aleksei Navalny – Bono Vox ha lanciato un messaggio di pace prima esibirsi sulle note di Pride (In The Name Of Love). Il frontman degli U2 ha detto:

“Alla luce di quello che è successo in Israele e a Gaza, una canzone sulla nonviolenza sembra alquanto ridicola, persino ridicola, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la nonviolenza”.

Successivamente Bono Vox ha cantato il brano modificando una parte del testo, citando le Stelle di David e la data in cui ha avuto inizio l’attacco di Hamas contro Israele:

“Early morning, Oct. 7, the sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life but they could not take your pride”

Citazioni e prese di posizione che Roger Waters non ha gradito e che ha definito, come abbiamo visto “disgustose” al punto di apostrofare Bono Vox come “grandissima me**a”.

