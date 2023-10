Manca un giorno alla Festa delle Offerte Prime, ma sono già disponibili le promozioni di molti album su Amazon tra artisti italiani e nazionali. La Festa durerà due giorni, dal 10 all’11 ottobre, con occasioni uniche per gli iscritti al servizio Prime che dà accesso a sconti riservati, consegne in meno di 24 ore e la possibilità di usufruire della piattaforma on demand del colosso di Jeff Bezos.

Pink Floyd – The Dark Side Of… Live The Moon At Wembley (1974)

Una perla per collezionisti: The Dark Side Of… Live The Moon è un concerto registrato nel 1974, oggi un must have di chi è un vero cultore dei Pink Floyd.

The Smashing Pumpkins – Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995)

Pietra miliare degli anni ’90, Mellon Collie And The Infinite Sadness è il capolavoro degli Smashing Pumpkins. Il doppio volume contiene Zero, Bullet With Butterfly Wings, 1979 e Tonight, Tonight.

Lana Del Rey – Blue Banisters (2021)

Blue Banisters è probabilmente uno degli album più maturi di Lana Del Rey, dove troviamo citazioni di Ennio Morricone (The Trio) e racconti autobiografici sul rapporto con il padre (Text Book).

Laura Pausini – Io Canto (2006)

Io Canto è il primo album di cover pubblicato da Laura Pausini, con interpretazioni di Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti (Stella Gemella), Samuele Bersani (Spaccacuore).

A Perfect Circle – Mer De Noms (2000)

Mer De Noms è il primo album del side project di Maynard James Keenan, già frontman dei Tool, che impone subito sulla scena alternative metal con brani come Judith, 3 Libras e Thinking Of You.

Salmo – Playlist Live (2019)

Trascinato dal successo di Playlist (2018), Playlist Live è una raccolta di esibizioni dal vivo con due inediti, Salmo 23 e Charles Manson (Buon Natale2).

