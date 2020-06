Rotto il Day One di The Last of Us Part 2 per PS4: Amazon regala emozioni in anticipo

Il grande giorno di The Last of Us Part 2 è sempre più vicino. E’ domani, 19 giugno, la data scelta da Sony e Naughty Dog per il lancio in esclusiva su PS4 e PS4 Pro del sequel forse più atteso di tutti i tempi. Quello che proseguirà, a cinque anni dalle vicende del videogioco originale, le disavventure di Ellie e Joel in un mondo post apocalittico. La storia, a detta delle recensioni entusiastiche, parte proprio dall’incredibile finale del primo episodio, o per lo meno dalle sue conseguenze, per una storia di sangue e vendetta che grida emozioni da ogni poligono.

The Last of Us Part 2 segna dunque un vero e proprio canto del cigno per PlayStation 4, pronta a lasciare il posto all’intrigante PS5 nel corso delle festività natalizie del 2020. Come già fece The Last of Us su PS3. E se è vero che l’hype dei fedelissimi Sony è ormai incandescente, sono stati in molti ad allarmarsi nei giorni scorsi quando Amazon Italia ha iniziato ad inviare mail ad alcuni utenti che avvisavano di consegne in ritardo, previste per il 23 giugno. In realtà, sono in molti a segnalare che le spedizioni sono già partite, senza contare che alcuni appassionati hanno già ricevuto la loro copia del gioco direttamente dal gigante dell’eCommerce.

Proprio così, sui social sono diversi i gamer a riportare che The Last of Us Part 2 è già nelle loro mani da oggi, 18 giugno, tanto che si può parlare di una vera e propria rottura del Day One sul territorio italiano. Conferma arriva anche dalla testata nostrana Everyeye, con uno dei redattori ad aver ricevuto stamane la Steelbook Edition esclusiva di Amazon. Resta ancora da capire se alcune copie partiranno effettivamente poco prima del 23 del mese, e se riusciranno a rispettare la data prevista. Voi siete tra quelli che hanno ricevuto il seguito di The Last of Us prima del Day One? Oppure siete ancora in trepidante attesa?