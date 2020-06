Il finale di The Walking Dead 10 in onda ad agosto? Le parole di Robert Kirkman

In un primo momento avevamo pensato che il finale di The Walking Dead 10 andasse in onda a luglio ma tutto è cambiato quando il suo papà, Robert Kirkman, ha lasciato intendere che la data di messa in onda c’è già. Proprio queste sue parole hanno fatto accendere un campanellino di allarme ai fan della serie che si chiedono: se si conosce la data di messa in onda del finale di The Walking Dead 10 il fatto che Sky abbia già piazzato la repliche non è casuale.

Se una data ufficiale c’è, almeno per gli addetti ai lavori, sembra ovvio che Sky la conosca e che, quindi, non sia casuale l’annuncio del ritorno della serie in tv a partire dal 6 luglio. Questo lascia pensare che il famoso finale cancellato e slittato per via dell’emergenza Coronavirus, che non ha permesso la conclusione della sua lavorazione, sia destinato ad andare in onda ad agosto non solo in Italia ma anche negli Usa visto che la serie va da sempre in contemporanea.

In particolare, Fox di Sky ha annunciato che dal 6 luglio The Walking Dead 10 andrà in onda tutti i lunedì con due episodi alla settimana fino al 13 agosto, a quel punto capiremo (o forse già sapremo ufficialmente) se il famoso finale andrà in onda oppure no. La lunga cavalcata di repliche dovrebbe ricostruire l’hype spazzato via da questa sospensione e che la decima stagione era riuscito a dare alla luce con una serie di ottimi episodi, cosa ne sarà adesso del finale e cosa dobbiamo aspettarci?

Lo stesso Robert Kirkman ha spiegato che si conosce già la data di messa in onda e che appena sarà possibile tornare a lavoro gli ultimi ritocchi saranno fatti in pochissimi giorni sintomi del fatto che tutto già era terminato e che andava solo sistemato: “Il vecchio spettacolo Walking Dead tornerà. Andremo in onda, conosco le date ma non credo che siano pubbliche. Abbiamo il finale … ci sarà più Walking Dead che potrai guardare ad un certo punto in futuro in tv”.

Dopo il finale di The Walking Dead 10 potrebbe prendere il via il nuovo spin-off World Beyond (già pronto per il debutto e poi lasciato in panchina in attesa di tempi migliori) e poi Fear The Walking Dead 6. Molto probabilmente World Beyond potrebbe andare in onda tra luglio e agosto, dopo il finale di The Walking Dead 10, e Fear The Walking Dead 6 occupare poi l’autunno permettendo l’inizio delle riprese dell’undicesima stagione della serie madre e la messa in onda in inverno.