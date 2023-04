Tutto pronto per il debutto di Fear The Walking Dead 8 e per un altro cerchio che si chiude. La serie tv nata da una costola di The Walking Dead, è riuscita in tempi bui a tenere alto l’interesse dei fan per questo universo ma adesso anche il suo percorso si appresta a finire e i fan non potranno far altro che mettersi comodi per capire cosa succederà negli ultimi episodi.

La première dell’ottava e ultima stagione è prevista per il 14 maggio alle 21:00 su AMC ma ancora prima sarà disponibile sulla piattaforma streaming AMC+ a partire dall’11 maggio. Anche le passate stagioni di Fear e The Walking Dead sono state presentate in anteprima sulla piattaforma e lo stesso succederà per quest’ultima stagione visto che gli abbonati potranno fruire degli episodi in anteprima al giovedì.

Ecco il trailer della nuova stagione:

La stagione finale abbreviata è composta da 12 episodi anziché 16 e sarà divisa in due parti da sei episodi. La fine inizia con la première dell’ultima stagione, “Ricorda cosa ti hanno preso”, firmata dagli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg e diretta dal veterano della serie Michael E. Satrazemis.

I fan si ritroveranno alle prese con un salto temporale di sette anni per svolgersi 12 anni dopo lo scoppio dell’apocalisse e riprenderà da quando le speranze di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) di salvare Mo si sono scontrate con la realtà: “Alla fine della stagione 7, Morgan e Madison hanno stretto un patto, un’improbabile alleanza, in cui entreranno in PADRE e tireranno fuori il piccolo Mo. Raccoglieremo quelle storie nella stagione 8, e una delle cose che vedremo molto è la vita all’interno di PADRE”.

Nel cast di Fear The Walking Dead 8 ritroveremo Lennie James, Kim Dickens, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades. Fear the Walking Dead Stagione 8: Parte 1 è in streaming giovedì 11 maggio su AMC+ e debutta domenica 14 maggio su AMC, per quanto riguarda la data italiana ancora tutto tace.