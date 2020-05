Fear The Walking Dead 6 e World Beyond in onda in autunno, The Walking Dead 11 nel 2021? Il Covid-19 spazza via i palinsesti AMC

Potrebbe essere questa la punta di un iceberg che rovinerà le giornate e l’autunno agli amanti delle serie tv e non solo. Tutti coloro che attendevano la messa in onda di Fear The Walking Dead 6 o di The Walking Dead: World Beyond potrebbero rimanere delusi perché al momento la loro strada è in salita e piena di ostacoli. L’emergenza Covid-19 ha subito messo con le spalle al muro la produzione dei nuovi episodi ma ha spinto AMC a rimandare anche quello che poteva andare in onda come il nuovo spin-off di The Walking Dead: World Beyond, il risultato?

Quello che doveva essere un anno agli insegna degli zombie e dell’universo TWD si sta trasformando in un vero e proprio incubo per i fan della saga soprattutto dopo le ultime rivelazioni che arrivano dai piani alti della rete.

La produzione di Fear The Walking Dead 6 è ferma a data da destinarsi, il finale di The Walking Dead 10 non è andato in onda ed è stato rimandato alla stagione 11 la cui produzione non è ancora nemmeno iniziata, e l’uscita di The Walking Dead: World Beyond è stata posticipata rispetto alla sua data di uscita fissata in aprile. In molti pensavano che le cose potessero sbloccarsi questo mese o il prossimo ma le voci che parlano di uno slittamento all’autunno dell’intera macchina dietro la serialità americana, si fanno sempre più insistenti.

Secondo quanto ha rivelato Ed Carroll del COO dell’AMC a THR sembra che tutto sia destinato a slittare nell’ultimo trimestre di quest’anno:

“Abbiamo spostato The Walking Dead: World Beyond alla fine di quest’anno, quindi stiamo finendo il post-produzione. Sarà pronto. Abbiamo un nuovo spettacolo, che è un po’ atteso chiamato Soulmates che andrà in onda nella seconda metà dell’anno. E prevediamo di avere alcuni episodi della stagione di Fear The Walking Dead 6 sempre nello stesso periodo”.

Al momento Carroll non si sbilancia con precisione ma lascia intendere che i due spin-off di The Walking Dead (Fear almeno in parte) e la nuova Soulmates potrebbero essere le uniche serie che vedremo proprio il prossimo autunno su AMC e questo lascia intendere che The Walking Dead 11 potrebbe essere rimandato al 2021 e quindi non andare in onda ad ottobre come consueto.

Lo stesso CEO di AMC Networks, Josh Sapan, ha confermato che “il lavoro continua nelle stanze virtuali degli scrittori. Abbiamo dovuto posticipare il lavoro di produzione e post-produzione su una serie di spettacoli, determinando alcuni cambiamenti di programmazione tra oggi e la fine dell’anno, che stiamo anche gestendo”. Ma in conclusione l’unica cosa certa è che, allo stato attuale delle cose, The Walking Dead Stagione 11, Fear the Walking Dead Stagione 6 e The Walking Dead: World Beyond non hanno ancora una data di ritorno.