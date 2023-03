Dimenticate grandi radure, boschi e prati, The Walking Dead con Dead City sta per cambiare volto e i suoi protagonisti non potevano essere più soddisfatti di così. L’universo di TWD continuerà a vivere attraverso i suoi spin-off e sicuramente il più atteso è proprio quello dedicato all’inedita coppia formata da Negan e Maggie, interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

La New York City infestata dagli zombie è l’ambientazione di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off che porterà i due protagonisti in missione nella Grande Mela per salvare il figlio di Maggie, Hershel Rhee (Logan Kim), rapito da un enigmatico grande cattivo conosciuto solo come Il croato (Željko Ivanek). Cohan e Morgan guidano un cast che include anche Gaius Charles nei panni dell’avvocato di New Babylon Perlie Armstrong, Mahina Napoleon nei panni di Ginny, Jonathan Higginbotham nei panni di Tommy, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano e Michael Anthony nei panni di Luther.

Ecco il teaser della serie tv:

Protagonista assoluta sarà la New York apocalittica, una città in cui ponti e tunnel sono stati fatti saltare all’inizio della pandemia per fermare il branco di vaganti ed è così che è rimasta per 12 anni mentre 2milioni di vaganti dominano le strade. Il creatore della serie e showrunner Eli Jorné durante un panel del WonderCon ha spazzato via ogni dubbio:

“È The Walking Dead come non l’avete mai visto prima. Siamo stati ad Atlanta, ma non abbiamo davvero vissuto in una città come questa…Penso che per personaggi come Maggie e Negan, che corrono nei boschi da molto tempo, sia un mondo completamente nuovo, estremamente claustrofobico e spaventoso…è decisamente diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima”.

The Walking Dead: Dead City sarà presentato in anteprima domenica 18 giugno su AMC e AMC+ dopo Fear the Walking Dead.