Novità interessanti per i fan di The Walking Dead. AMC ha infatti diffuso un nuovo teaser sull’ultimo spin-off televisivo del franchise creato da Robert Kirkman. The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà negli Stati Uniti il prossimo 25 febbraio e, secondo quanto mostrato nel filmato disponibile in streaming, verterà sui personaggi di Rick Grimes e Michonne, interpretati rispettivamente da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Il teaser, molto criptico, mostra una serie di stivali indossati da alcuni uomini per strada, con una didascalia “These boots are made for…?”. Il video annuncia anche la data di messa in onda del primo episodio. Il post fa seguito a un altro video altrettanto misterioso in cui appare una mano coperta da un guanto che infila una chiave in una serratura e apre una porta, condiviso una settimana fa.

Oltre ad Andrew Lincoln e Danai Guriraci fanno parte del cast di The Walking Dead: The Ones Who Live anche:

Terry O’Quinn, nei panni del Generale Maggiore Bealde Pollyanna McIntosh che interpreta ancora Jadis,

Andrew Bachelor e Brenda Wool, ovvero la coppia incontrata da Michonne lungo il suo cammino,

Lesley-Ann Brandt è Pearl

Matt Jeffries nei panni di Nat.

