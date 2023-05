Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa del debutto di The Walking Dead: Dead City. L’universo di TWD sta per allargarsi portando il pubblico fino a New York con due protagonisti di tutto rispetto, Maggie e Negan. I due sono pronti a conquistare tutti con uno degli spin-off più attesi della serie e finalmente sappiamo che la data da segnare sul calendario è quella del 18 giugno, domenica.

In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, AMC ha annunciato che The Walking Dead: Dead City debutterà a giugno sulla piattaforma streaming già dal 15 giugno e per gli abbonati ci sarà sempre la ‘precedenza’ al giovedì. I comuni mortali dovranno attendere la messa in onda alla domenica e, in particolare, giorno 18 avranno modo di vedere il ‘primo’ finale di Fear The Walking Dead 8 e subito dopo il primo episodio di The Walking Dead: Dead City.

Dalla settimana successiva, quindi da domenica 25 giugno, lo spin-off andrà in onda in solitaria.

Ecco il trailer della nuova serie con Maggie e Negan:

Composta da sei episodi, per chi non lo sapesse ancora, la prima stagione di Dead City riunisce i nemici Maggie e Negan ormai diventati alleati due anni dopo il finale della serie di The Walking Dead. I due si ritroveranno alleati per salvare Hershel (Logan Kim) rapito da The Croat (Željko Ivanek): un ex subalterno di Negan quando era il leader dei Salvatori vestito di pelle e armato di mazza da baseball.

Nel cast di The Walking Dead: Dead City ci saranno anche Gaius Charles (Grey’s Anatomy) nei panni dell’avvocato di New Babylon Perlie Armstrong, Mahina Napoleon nei panni di Ginny, Jonathan Higginbotham nei panni di Thomas, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) nei panni di Jano e Michael Anthony nei panni di Luther.