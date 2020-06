Ci vorrà tempo prima che ogni Huawei P20 possa ricevere EMUI 10 in Italia

Da alcuni giorni a questa parte risulta in distribuzione l’aggiornamento con EMUI 10 anche per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un P20 Pro. Il rollout è scattato ad inizio giugno e, anche se alcuni utenti lamentano già i primi bug, come del resto avrete notato attraverso un articolo che ho avuto modo di condividere di recente, tutti vorrebbero fare questo step nel più breve tempo possibile. Quando ci sarà la piena distribuzione del pacchetto software? Una data precisa non c’è, ma di recente la divisione italiana ci ha fornito dettagli in questo senso.

La risposta della divisione italiana sui tempi dell’aggiornamento EMUI 10 per Huawei P20

In particolare, in questi giorni abbiamo assistito alla risposta ufficiale di Huawei Italia, che ha provato a fare chiarezza sulla questione. Qualora non abbiate ancora ricevuto la notifica per installare l’aggiornamento con EMUI 10 sul vostro Huawei P20, sappiate che si tratti di una situazione normale:

“Ti informiamo che l’aggiornamento ad Emui 10 per il P20 è in fase di distribuzione. Tieni presente che gli aggiornamenti vengono eseguiti a scaglioni in base al numero seriale e lotto di produzione, ragione per la quale possono passare diverse settimane prima che tutti i dispositivi siano raggiunti dalla notifica“.

Insomma, occorre armarsi di tanta pazienza nel caso in cui ci sia tanta voglia di provare il proprio Huawei P20 e P20 Pro con l’aggiornamento EMUI 10. Non abbiamo ancora date da fissare nel calendario, ma nel caso in cui non dovessero emergere particolari criticità attraverso i commenti dei primi utenti che stanno testando il pacchetto software, è probabile che entro la fine di giugno tutti possano fare questo step una volta per tutte. Staremo a vedere quale sarà l’impatto del firmware sui device a medio termine, dopo i primi recenti bilanci.