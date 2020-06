Subito problemi per Huawei P20 con EMUI 10: in crisi il riconoscimento dell’impronta

Da alcuni giorni a questa parte, come tutti sanno, è disponibile scaricare l’aggiornamento con EMUI 10 a bordo di Huawei P20 e P20 Pro. Al momento, si tratta di un privilegio riservato ai modelli no brand, ma nel giro di poche settimane la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti. Dopo avervi fornito le prime informazioni in merito con un articolo preliminare, oggi 12 giugno dobbiamo prendere atto delle prime segnalazioni da parte di coloro che stanno incontrando difficoltà con il pacchetto software in questione. Come del resto era facile aspettarsi.

Anomalie con il lettore delle impronte digitali per Huawei P20 dopo l’aggiornamento EMUI 10

In particolare, alcuni utenti stanno segnalando il mancato riconoscimento dell’impronta digitale coi propri Huawei P20 e P20 Pro, una volta installato l’aggiornamento con EMUI 10. Addirittura, in alcune circostanze pare che la voce non compaia più nel menù, creando un certo disagio a chi ha usato da sempre questo plus per sbloccare il proprio smartphone. A tal proposito, registro già una prima presa di posizione da parte dell’assistenza, che sui social ha provato ad indirizzare un utente in difficoltà:

“Se nelle impostazioni di sicurezza, non è più visibile l’opzione di sblocco con impronta digitale, ti suggeriamo di eseguire un back up dati del tuo smartphone e procedere ad un reset. Per eseguire il reset: da telefono spento > premi contemporaneamente tasto di accensione più volume alto > seleziona wipe data factory > yes“.

Secondo quanto raccolto successivamente, pare sia stato accertato con il call center che si tratti di un problema legato all’aggiornamento, ma dopo aver ripristinato ed il bug sussiste. Allo stato attuale dei fatti, dunque, è probabile che si debba forzatamente ricorrere all’assistenza, magari con ritiro del device a casa tramite corriere. Anche a voi è capitato un problema del genere con l’aggiornamento ad EMUI 10 per Huawei P20?