Al via Profiling 8 su Giallo, i nuovi episodi da domenica 14 giugno: si riparte dal passato di Adèle

Continuano le indagini di Adèle Delettre nei nuovi episodi di Profiling 8 su Giallo, con la nuova stagione in prima visione in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre.

Dalla settima stagione della serie Adèle Delettre è la nuova criminologa di riferimento per gli investigatori della Terza Divisione di Polizia Giudiziaria di Parigi e per il comandante Thomas Rocher (Philippe Bas): la giovane dalla travagliata storia personale è subentrata alla storica protagonista della serie Chloé Saint-Laurent (interpretata da Odile Vuillemin).

L’ottava stagione riparte dal grande antagonista della protagonista Adèle, l’uomo che ha rapito sia lei che sua sorella gemella Camille e che ora potrebbe avere un ruolo nella sparizione di un altro bambino.

Ecco le trame dei primi due episodi di Profiling 8 in onda su Giallo domenica 14 giugno, che sono due parti di un’unica trama:

8×01 – Il Prigioniero (Parte 1)

Hugo Fournier, un bambino di 9 anni, viene rapito davanti agli occhi di Adèle durante una fiera. Per i suoi genitori, è un incubo che ricomincia: venti anni fa, anche la loro figlia maggiore, Laura, è scomparsa senza lasciare traccia. Adèle è turbato quando l’ufficiale di polizia incaricato dell’indagine gli rivela che ha sempre pensato che Argos fosse coinvolto in questo primo rapimento. Per trovare Hugo, Adèle dovrà confrontarsi con i fantasmi del suo passato…

8×02 – Il Prigioniero (Parte 2)

Argos è in carcere. È l’unico a sapere informazioni cruciali per trovare il piccolo Hugo, che è scomparso da diversi giorni. Ma Argos le darà solo ad Adèle, sottoponendola a un odioso ricatto e costringendola ad una terribile corsa contro il tempo per trovare il bambino sano e salvo. Una gara in cui potrebbe perdere ciò che ha di più caro…

Profiling 8 va in onda ogni domenica su Giallo con due episodi in prima serata dalle 21:10, in prima tv in chiaro. Inoltre Profiling va onda in Italia in prima visione assoluta sul canale satellitare FoxCrime, che sta attualmente trasmettendo la decima stagione, e in chiaro sul Nove a partire dalla prima stagione.