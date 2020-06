Profiling su Nove dall’8 giugno, riparte dalla prima stagione la serie francese sulla criminologa Chloé Saint-Laurent

Da lunedì 8 giugno riparte Profiling su Nove, dalla prima stagione: con l’episodio pilota della serie, ricominciano le avventure della criminologa Chloé Saint-Laurent e dei suoi colleghi della polizia parigina.

Serie poliziesca francese di grande successo in Europa, Profiling è stata rinnovata da TF1 in Francia per dieci stagioni, affrontando due cambi di protagonista per una staffetta tra tre volti diversi. Il più amato resta quello di Odile Vuillemin, che per sei stagioni ha interpretato l’eccentrica, buffa e talentuosa criminologa Chloé Saint-Laurent, esperta nel profilare serial killer, stupratori e rapitori.

La Saint-Laurent viene ingaggiata per le sue doti dal commissario della polizia nazionale parigina Grégoire Lamarck (Jean-Michel Martial) e diventa la criminologa di riferimento per gli agenti della terza Divisione di Polizia Giudiziaria (DPJ) di Parigi, rivelandosi fondamentale per la risoluzione di casi complessi e spesso scabrosi. La sua collaborazione con il detective Matthieu Perac (Guillaume Cramoisan) non è sempre delle più semplici, ma risulta sicuramente efficace nell’imprimere la giusta direzione alle indagini.

Profilage (questo il titolo originale della serie) ha debuttato in Francia nel 2009 ed è ancora in onda su TF1 con la sua decima stagione, che ha appena esordito anche in Italia in prima tv assoluta su FoxCrime.

La serie va in onda in Italia su ben tre canali, visto che oltre all’anteprima sul canale satellitare di Fox dedicato al genere crime va in onda anche in chiaro su Giallo, ogni domenica sera in prima tv free: attualmente il canale 38 del digitale terrestre è giunto all’ottava stagione, in onda da domenica 14 maggio in prima serata. Inoltre c’è la programmazione di Profiling su Nove, canale 9 del digitale terrestre, che ne riprende la trasmissione a partire dalla prima stagione.

Il primo episodio di Profiling su Noveva in onda lunedì 8 giugno alle 21:10.