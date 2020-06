Profiling 10 su FoxCrime dal 4 giugno, nuovo cambio di protagonista per la serie: arriva Élisa Bergman

Arriva anche in Italia Profiling 10, a stretto giro rispetto alla messa in onda in anteprima assoluta in Francia: dal 4 giugno il canale satellitare FoxCrime trasmette in prima visione per il nostro Paese la decima stagione della serie poliziesca francese, che ha debuttato su TF1 lo scorso marzo.

Profiling 10 è composta da 8 episodi, in onda a partire da giovedì 4 giugno in prima serata con due appuntamenti a sera sul canale 117 di Sky.

Si tratta della stagione che vede il terzo cambio di protagonista per la serie incentrata sulle inchieste delle criminologhe che collaborano con la terza divisione della polizia giudiziaria di Parigi. Dopo Chloé Saint-Laurent e Adèle Delettre, infatti, ora è il turno di Élisa Bergman.

Profiling ha visto tre avvicendamenti al vertice del cast in dieci anni: all’inizio della settima stagione c’è stato il passaggio di testimone tra Odile Vuillemin (Chloé) e Juliette Roudet (Adèle), mentre la decima vede l’arrivo della nuova protagonista Tamara Marthe nei panni della criminologa Élisa. La Marthe è un volto noto ai francesi soprattutto per essere una cantautrice, ballerina, coreografa e conduttrice televisiva col nome d’arte di Shy’m. Ha pubblicato otto album in carriera e realizzato altrettanti tour dal vivo, ha vinto un’edizione di Ballando con le Stelle e condotto diversi format televisivi. Nel 2020 ha debuttato come attrice in Profiling (titolo originale Profilage). Decisamente un volto popolare quello scelto dalle due showrunner della serie per provare a trattenere il pubblico dopo due cambi di protagonista.

Al suo fianco c’è il volto familiare al pubblico della serie di Philippe Bas, che dalla terza stagione interpreta il comandante Thomas Rocher: proprio dalle sue vicissitudini e dal suo turbolento incontro con la nuova criminologa prende le mosse la trama di Profiling 10.

Ecco la sinossi dei primi due episodi, in onda su FoxCrime il 4 giugno alle 21:10, in prima visione assoluta in Italia.

10×01 – Doppio Gioco

Rocher è stato tolto dal servizio. Per riottenere il suo lavoro presso la divisione di polizia criminale, deve sottoporsi a una valutazione psichiatrica. Quando parte per la sua prima consultazione, gli ci vuole un po’ per capire che la donna che lo accoglie è una finta terapista, ma mentre cerca di smascherarla un orribile omicidio accade proprio davanti ai loro occhi. Così il comandante e la giovane donna misteriosa uniscono le forze per investigare sul caso.

10×02 – Connessioni

Rocher è sorpreso di vedere Elisa Bergman presentarsi sulla scena del crimine. La giovane donna è stata assunta come criminologa nella terza divisione della polizia criminale di Parigi dal commissario capo Lamarck. La sua prima indagine ufficiale è sulla morte di una madre single brutalmente assassinata mentre suo figlio di sette anni era nella stanza accanto. In questo caso particolarmente delicato, Elisa dovrà impegnarsi a fondo per mettersi alla prova ed essere accettata dalla squadra della divisione di polizia criminale. Una sfida che diventa ancora più dura quando Rocher inizia a dubitare di lei.

Profiling è in onda anche su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, che la trasmette in prima tv in chiaro: attualmente la programmazione è giunta alla settima stagione.