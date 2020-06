Replica di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 con l’arrivo di Maria che sconvolge Nico, trame 11 giugno

Torna l’appuntamento in replica con Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1. Stasera, 11 giugno, andrà in onda la seconda puntata della fiction della rete ammiraglia, campione d’ascolti nella stagione televisiva 2018-2019.

Nonostante la bufera social, esplosa dopo la tragica fine del personaggio interpretato da Lino Guanciale, la fiction Rai ha registrato ottimi risultati, affermandosi tra i programmi più visti in prime time. L’assenza di Diana Del Bufalo, interprete dell’amatissimo personaggio di Monica, si è fatta pesare nel corso della stagione ed è uno dei fattori maggiormente criticati dai fan. Al centro delle storie, nuove delicate tematiche incentrate sulle fake news, la violenza sulle donne e l’alcolismo, il tutto narrato con profondità e leggera ironia.

Ma andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 5×03 dal titolo Il cuore in soffitta, di cui vi riportiamo la sinossi:

Suor Angela scopre uno sconcertante segreto su Ginevra: la novizia pare abbia una relazione con un ragazzo che si sta per sposare. Nel frattempo, Nico conosce Maria e i due iniziano a frequentarsi, ma il giovane avvocato non conosce tutta la verità su di lei. Intanto, Azzurra vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma viene trattenuta… Infine, Gabriele dà a Valentina una bellissima notizia che potrebbe aiutarla.

A seguire, l‘episodio 5×04, intitolato Ultima occasione. Ecco la trama:

Suor Angela scopre che Gabriele sta nascondendo qualcosa a Valentina che potrebbe metterla in serio pericolo. Intanto, Ginevra disapprova la relazione clandestina di Nico con Maria. Infine, Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele: a quale scopo?

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 5, Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela; Valeria Fabrizi è Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nico; Arianna Montefiori è Valentina; Cristiano Caccamo interpreta Gabriele. Tra le new entry della stagione, Laura Adriani nei panni di Maria, la nipote di Suor Costanza che avrà una storia con Nico; Simonetta Colombu interpreya invece Ginevra, la novizia appena arrivata in convento che legherà con Nico; e Raniero Monaco di Lapio nella parte di Athos, un uomo dal passato in comune con Azzurra, nonché padre biologico di Emma.

L’appuntamento con la replica della seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 è fissato per stasera ore 21:25 su Rai1.