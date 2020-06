Al via le repliche di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 il 4 giugno, cosa c’è da sapere sulla stagione più odiata dai fan

Che Dio ci Aiuti 5 torna in tv: le vicende del convento di Suor Angela sono protagoniste di un ciclo di repliche inaugurato da oggi, 4 giugno. Ogni giovedì sera, Rai1 manderà in onda le puntate della quinta stagione, trasmessa lo scorso anno, che pur registrando picchi di ascolti hanno anche sollevate diverse polemiche.

Protagonista della fiction è Elena Sofia Ricci (reduce dal successo di Vivi e Lascia Vivere) nei panni di una suora sui generis, scorretta e bizzarra, ma anche mamma insostituibile per le ragazze del suo convento, un focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con una varietà di persone che si troverà ad aiutare allo scopo di risolvere piccoli o grandi problemi quotidiani.

Nella quinta stagione, il convento di Fabriano è in fermento per l’arrivo di una nuova novizia di nome Ginevra. Azzurra, intanto, torna da Londra con delle notizie sconvolgenti: dopo aver ereditato il terreno, intende trasformare il convento in un hotel di lusso. Valentina, invece, è in coma apparentemente in seguito a un tentato suicidio. Ad animare le vicende, entra in scena Maria, nipote di Suor Costanza, che si legherà a Nico – quest’ultimo appena lasciato da Monica.

Composta da venti episodi (raccolti in un totale di dodici puntate), Che Dio ci Aiuti 5 è stato uno dei successi della stagione televisiva 2018-2019, grazie a picchi di ascolto (6 milioni di spettatori circa). L’ultima puntata ha conquistato il 27.7% di share.

La quinta stagione non ha però accolto il consenso generale del pubblico. I fan del prodotto hanno lamentato in primis l’assenza di Diana Del Bufalo, l’amata Monica che con la sua simpatia nella quarta stagione aveva fatto innamorare Nico. Poi ci sono state molte polemiche per come era stata gestita l’uscita di scena di Guido Corsi, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. All’inizio della stagione scopriamo che il marito di Azzurra è morto in un incidente stradale insieme a suo figlio Davide. Per colmare “il vuoto”, gli autori hanno introdotto Athos, ex fidanzato di Azzurra nonché padre biologico di Emma. La svolta narrativa non è piaciuta ai fan che hanno trovato “pessimo” il modo di liquidare così un personaggio come quello di Guanciale, presente per due stagioni della fiction (nella quarta è apparso in qualità di guest star).

Una sesta stagione è stata ordinata e le riprese, interrotte a marzo causa covid-19, dovrebbero ripartire a luglio. L’appuntamento con le repliche di Che Dio ci Aiuti 5 è a partire da stasera, ore 21:25 su Rai1.