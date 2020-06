Avvistato anche in Italia EMUI 10 su Huawei Mate 10 Pro oggi 11 giugno

Bisogna fare molta attenzione anche con Huawei Mate 10 Pro in queste ore, in riferimento alla distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 qui in Italia. A quanto pare, infatti, la svolta che ha investito il mondo Huawei P20 nel Vecchio Continente, va considerata valida anche con l’altro top di gamma che ha visto la luce nel 2018. Per farvela breve, il produttore cinese ha mantenuto la parola rispetto a quanto vi avevo riportato alcune settimane fa, con la scadenza massima per il rollout fissata entro metà giugno.

Dettagli preliminari sull’aggiornamento con EMUI 10 in Italia per Huawei Mate 10 Pro

Sono frammentarie le informazioni attualmente disponibili per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 su Huawei Mate 10 Pro. In particolare, le differenze con P20 appaiono minime, in quanto il firmware 159 dovrebbe avere ugualmente un peso totale pari a poco più di 4 GB. Anche il changelog, al momento dell’arrivo della notifica per procedere via OTA, non presenta sostanziali differenze, motivo per il quale al momento non prevedo particolari sorprese post download.

Del resto, è questa la direzione in cui stanno andando le prime reazioni post installazione per l’aggiornamento con EMUI 10. Chiaramente, solo nei prossimi giorni ne potremo sapere di più per quanto riguarda altri aspetti che stanno molto a cuore ai possessori di un Huawei Mate 10 Pro. Mi riferisco, in primis, alla durata della batteria, senza dimenticare le prestazioni generali dello smartphone, che in un modo o nell’altro potrebbero risentire di un pacchetto software del genere.

Insomma, nel giro di una settimana sicuramente otterremo qualche informazione in più a proposito di un aggiornamento attesissimo da tanti utenti che dispongono di un Huawei Mate 10 Pro, considerando in molti erano certi di fare questo step diversi mesi fa. A voi è già arrivata la notifica per procedere con il download via OTA?