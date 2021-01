Ci sono diversi nodi da sciogliere attorno ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Contrariamente a quello che possiate immaginare, il device è ancora molto popolare in Italia. Nonostante si dia per scontato che non toccheremo mai con mano EMUI 11 in questo caso, ad oltre tre anni dal suo esordio sul mercato, è importante tener presente che lo sviluppo software non si sia mai fermato completamente. Del resto, parliamo di un dispositivo che a lungo è stato considerato top di gamma.

Le principali aspettative per Huawei Mate 10 Pro con aggiornamento 183

Passando a questioni più concrete, ci sono importanti aspettative su Huawei Mate 10 Pro con il nuovo aggiornamento 183. Ci eravamo lasciati lo scorso mese di luglio con una patch estiva che, stando ai vostri feedback, non aveva certo migliorato la situazione per quanto riguarda la durata della batteria. Considerando il fatto che da allora siano trascorsi sei mesi, l’auspicio è che il produttore asiatico abbia fatto qualche passo in avanti sotto questo punto di vista. Inutile dire che servirà almeno una settimana per avere qualche riscontro in più sul tema.

A sorpresa, dopo molto tempo, ora l’azienda ha iniziato a inviare un nuovo aggiornamento software per il suo vecchio dispositivo, Huawei Mate 10 Pro, considerando il fatto che ad ottobre il dispositivo è sparito (almeno sulla carta) dal programma degli upgrade ufficializzato dal colosso cinese. Stando al changelog, il pacchetto software trapelato questo martedì, ha il merito di installare la patch di sicurezza rilasciata a novembre 2020 che risolve diversi livelli di exploit.

Insomma, non dovremmo andare oltre il solito upgrade con cui ci mettiamo alle spalle problemi vari, in riferimento all’upgrade che ci protegge dalle minacce del momento. L’aggiornamento che viene segnalato da oggi per gli utenti in possesso di un Huawei Mate 10 Pro migliora anche la stabilità del sistema per prestazioni più convincenti. Si attendono riscontri sulla batteria.