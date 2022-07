Arrivano buone notizie per gli utenti del Huawei Mate 10 Pro, per cui pare essere partita la distribuzione del firmware EMUI 12 stabile con un nuovo aggiornamento ai corrispondenti possessori di dispositivi residenti in Europa. Questo upgrade aggiunge una serie di funzioni accattivanti che accolgono con favore una nuova esperienza per i consumatori.

Come riportato da ‘Huawei Central‘, due settimane or sono, il produttore cinese ha confermato il lancio della EMUI 12 stabile per la serie dei Huawei Mate 10. Finora, lo sviluppo principale si è avvicinato ai rispettivi utenti di smartphone direttamente dalla build EMUI 10.0.189. Tuttavia, a quel tempo l’upgrade era disponibile solo per un numero limitato di utenti, che non spostavano la bilancia. Fortunatamente, l’OEM ha gradualmente aumentato l’implementazione della EMUI 12, questa volta per gli utenti del Huawei Mate 10 Pro nella regione europea.

Il firmware viene visualizzato con la versione EMUI 12.0.0.225 (C432E4R1P1) e ha dimensioni del pacchetto variabili da 1 a 4GB. Siete pronti per vivere questa nuova esperienza a bordo del vostro Huawei Mate 10 Pro? Aprite il menu ‘Impostazioni‘ del telefono, selezionate la voce ‘Sistema e Aggiornamenti‘ e poi ‘Aggiornamenti software‘. Toccate su ‘Verifica aggiornamenti‘ e attendete che il device si connetta al server per scaricare il nuovo software. Successivamente, fate click sulla scheda ‘Scarica e installa’ per aggiornare il vostro Huawei Mate 10 Pro. Fate sempre attenzione alla percentuale di carica residua della batteria, che sarebbe preferibile non scendesse mai al di sotto del 50% prima di far partire l’installazione per evitare che il telefono possa spegnersi durante il procedimento. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

