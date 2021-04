Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame per quanto riguarda un device ancora popolare in Italia, come nel caso di Huawei Mate 10 Pro. Poco più di due mesi fa, anche sul nostro magazine, abbiamo analizzato con attenzione un nuovo aggiornamento per il device, con alcuni utenti che hanno messo in evidenza qualche piccolo passo in avanti in termini di durata della batteria. Tuttavia, in tanti non hanno ancora perso le speranze di mettere le mani su EMUI 11, considerando quanto raccolto oggi 14 aprile.

Uno spiraglio per Huawei Mate 10 Pro sull’aggiornamento EMUI 11

Quali sono le prospettive per Huawei Mate 10 Pro per quanto riguarda la possibile compatibilità con l’aggiornamento EMUI 11? Onestamente, ritengo che il rollout non ci sarà mai e che il device verrà tagliato fuori da un discorso di questo tipo, considerando anche lo storico del produttore cinese in questi anni. Resta il fatto che questo martedì debba condividere coi nostri lettori quanto riportato dall’assistenza sui social, a tutti coloro che di recente abbiano chiesto informazioni in merito:

“Ti informiamo che EMUI 11 per Huawei Mate10 Pro è ancora in fase di test e verifica. Tuttavia, non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali in merito alla data di lancio. Continua a seguirci per non perdere nessun aggiornamento in merito“.

Dunque, in via ufficiale non possiamo ancora affermare che lo stesso Huawei Mate 10 sia fuori da ogni discorso relativo al rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11, ma è chiaro che la situazione sia abbastanza complessa sotto questo punto di vista. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane, in attesa di eventuali segnali sul pacchetto software atteso da tutti da diverso tempo. E voi che ne pensate? Ritenete che ci siano i presupposti per fare questo step, o che si tratti di un riscontro da copia e incolla?