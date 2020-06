Riconfermati per il 2021 System Of A Down e Korn agli i-Days di Milano, la nuova data e i biglietti in prevendita

Il concerto combo di System Of A Down e Korn agli i-Days di Milano è stato riconfermato per il 2021. Lo staff, infatti, ha fornito la nuova data dell’evento atteso per il 12 giugno 2020, ma naturalmente sospeso a causa dello slittamento di tutti gli eventi musicali a causa delle restrizioni governative dovute alle disposizioni governative di contenimento del COVID-19.

Dopo la conferma del concerto degli Aerosmith, dei Foo Fighters e la riprogrammazione della serata di Vasco Rossi, arriva la nuova data della formazione di Serj Tankian in combinazione con la band di Jonathan Davis.

La data che vedrà insieme System Of A Down e Korn agli i-Days di Milano è stata fissata al 10 giugno 2021. Lo staff comunica che i biglietti già acquistati resteranno validi. Per chi volesse acquistarlo, invece, sono disponibili le seguenti soluzioni:

PIT Gold, € 80,50

Posto Unico, € 69,00

Sono disponibili, inoltre, le soluzioni VIP Package nelle seguenti modalità:

Vip Pack 1 – Early Entry: PIT Gold € 180,50

Vip Pack 2 – Super PIT: PIT Gold € 345,50

Vip Pack 3 – Terrazza: PIT Gold € 430,50

Headliner saranno i System Of A Down mentre i Korn saliranno sul palco dal pomeriggio. Live Nation, inoltre, fa sapere che presto saranno comunicate tutte le altre novità sul cartellone dell’evento.

I System Of A Down non entrano in studio dal 2005 dopo la pubblicazione dell’ultimo album Hypnotize, e a più riprese hanno annunciato che un nuovo disco non è nei progetti in quanto è difficile ritrovare affinità sul nuovo materiale. Tuttavia la loro esperienza continua sul palco.

I Korn, invece, hanno pubblicato il nuovo album The Nothing nel 2019 dopo che due tragedie hanno messo Jonathan Davis in seria difficoltà di sopravvivenza: la perdita della ex moglie Deven e della madre, due dolori con i quali la band ha guarnito tutte le tracce del disco.

Con l’arrivo di System Of A Down e Korn agli i-Days di Milano si aggiungono altri nomi alla grande ripartenza dei concerti estiti per il 2021.