Nei più grandi successi dei Korn c’è tanto veleno, una catarsi con cui Jonathan Davis ha fatto un patto per sintetizzare la sua arte in liriche epiche e disturbanti. La rabbia, la paura, i traumi e la violenza hanno segnato per sempre la vita del frontman, che nei Korn trova il suo canale di scolo per combattere i suoi demoni e raccontarli, con una penna acida e appuntita, a un pubblico che diventa il suo confessore. Nel mondo della band statunitense ci sono clown distorti, bambini indifesi e fantasmi. Tanti, troppi fantasmi.

Blind (1994)

Blind è uscita quando negli anni ’90 il movimento nu metal era in pieno fermento, e ha dettato le regole: un riff degno dell’headbanging più violento, una melodia visionaria e un testo che rende alla perfezione la claustrofobia del buio.

Korn Korn

Music

Freak On A Leash (1998)

Insieme a Blind, Freak On A Leash è la canzone-tipo dei Korn. Attitudine rap, note inquietanti e schianti di nervosismo, esplodono nello scat di Jonathan Davis nello special per poi esplodere, letteralmente, in un riff tombale dopo il “go” del frontman. In una parola: nu metal, all’ennesima potenza.

Follow The Leader Record Label: Epic

Catalog #: 4912212

Falling Away From Me (1999)

In Falling Away From Me i Korn rispondono con violenza a brutte storie di abusi infantili, e lo fanno con la stessa maestria di sempre: le chitarre sono carillon distorti, la batteria un cannone che scandisce le liriche di Jonathan degne di una favola nera, tra grida e lamenti soffocati.

Issues Issues

Issues

Right Now (2003)

“Shut up, shut up, shut up I’ll f**k you up”, sussurra Jonathan Davis nello special di Right Now, una canzone che è puro odio e che sfoga una rabbia incontenibile. E si sente eccome, anche nei riff.

Coming Undone (2005)

Il rullante che suona come uno sparo, chitarre infernali e un ritmo serrato come una ghigliottina: ecco Coming Undone, immancabile tra i più grandi successi dei Korn.