Non è certo la prima volta, ma nell’ultimo sfogo di Kanye West contro i fan si può leggere tanto rancore nonché un feroce rifiuto. Il rapper e imprenditore, già noto alle cronache per le sue esternazioni controverse, è tornato all’attacco contro qualcuno che esprime il desiderio di ritrovare il “vecchio Ye”. L’ex marito di Kim Kardashian non ci sta e non si trattiene dall’inveire contro chi veicola questo pensiero.

Kanye West furioso contro i fan, cos’è successo

Un fan ha commentato un video pubblicato dalla nuova compagna di Ye, Bianca Censori, confessando una certa nostalgia del “vecchio Ye”. Il rapper non ha perso tempo e ha scritto in privato all’utente: “Nigga, non puoi venire sulla mia pagina a dirmi cosa devo fare”.

Il fan ha replicato: “Amo la tua musica e il vecchio te. Ha ispirato me, i miei amici e molte altre persone in tutto il mondo. Per favore, non cambiare solo perché la gente lo vuole. Sii il vecchio Ye che amavo. Grazie”.

Dunque la risposta al vetriolo di Ye, non certo abituato alla misura. “Se ti piace il vecchio Ye, vai ad ascoltare il vecchio Ye”, ma non è tutto. Kanye West rincara la dose e attacca il fan nostalgico: “Sono un uomo di 46 anni, se vuoi avere qualcuno al quale dire cosa deve fare fatti dei figli“. Tutto qui? Certamente no.

Kanye West continua, ancora più incisivo: “Fan**lo a te e a ogni singola persona che cerca di dirmi cosa devo essere, cosa pubblicare, su cosa devo concentrarmi, per chi devo votare e che tipo di vestiti dovrei indossare”. Tutto qui? Ancora una volta, no.

Interviene il batterista dei System Of A Down

Il nuovo stile di vita e il modo di fare di Kanye West è balzato anche agli occhi di John Dolmayan, imbattuto batterista dei System Of A Down. L’artista ha criticato l’ennesima apparizione della coppia West-Censori con la donna in abiti succinti e il rapper in una posa fiera.

Per questo Dolmayan ha scritto:

“Abbi un po’ di classe. Hai dei bambini che ti considerano un punto di riferimento, la loor protezione. Tua moglie non dovrebbe essere il tuo trofeo, bensì il tuo orgoglio e la tua dignità. Non sono queste le maniere”.

