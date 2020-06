Confermato il concerto degli Aerosmith a Milano per il 2021: la nuova data e i biglietti in prevendita

Confermato il concerto degli Aerosmith a Milano per il festival i-Days del capoluogo lombardo. Dopo la conferma di Foo Fighters e di Vasco Rossi, dunque, anche la band di Steven Tyler suonerà come headliner.

L’annuncio della riprogrammazione delle date europee della band di Dream On è stato dato dai diretti interessati con una nota pubblicata sui social: “Abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour europeo nell’estate 2021 per preservare la salute e il benessere di tutti”.

La nuova data

Gli i-Days di Milano si terranno dal 10 al 13 giugno 2021 e gli Aerosmith, che inizialmente erano attesi per il 13 giugno 2020, saliranno sul palco venerdì 11 giugno 2021.

Sono ancora da definirsi o da riconfermare gli altri headliner del festival milanese, e in queste settimane è in corso la riprogrammazione dei grandi eventi dell’estate italiana del 2021.

I biglietti in prevendita

Come riportato dal comunicato diffuso dalla band sui social, i biglietti inizialmente acquistati per lo show del 13 giugno 2020 resteranno validi per il concerto degli Aerosmith a Milano dell’11 giugno 2021.

Per chi volesse acquistarli, invece, sono rimaste disponibili le seguenti soluzioni:

Posto Unico € 74,75

VIP Pack 1 – Early Entry PIT Gold € 186,25

VIP Pack 2 – Super PIT Gold € 351,25

VIP Pack 3 – Terrazza PIT Gold – € 436,25

Questi biglietti sono ancora disponibili presso il circuito TicketOne. Per chiunque volesse rinunciare al biglietto già acquistato, invece, esiste la possibilità di rivenderlo a un altro fan attraverso il servizio FanSale disponibile sulla stessa piattaforma.

Per gli i-Days 2020 erano attesi anche i System Of A Down insieme ai Korn per il 12 giugno, ma per il momento non esistono riprogrammazioni sulle band di Serj Tankian e Jonathan Davis.

Il concerto degli Aerosmith a Milano è la terza conferma degli i-Days e dimostra che è in atto una lenta ripresa della programmazione della prossima stagione concertistica, cancellata quest’anno per via delle misure governative di contenimento del contagio del COVID-19.