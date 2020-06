Tra le novità di iOS 14 anche registrazione chiamate nativa: le ultime al 9 giugno

Le novità di iOS 14 sono uno dei temi più caldi e chiacchierati dagli appassionati di tecnologia mobile nelle ultime settimane. Soprattutto per i fedelissimi di casa Apple, che restano in attesa dell’annuncio ufficiale del prossimo sistema operativo, fissato per il prossimo 22 giugno nel corso del keynote di apertura della WWDC 2020. E se è vero che di recente è trapelata in rete una lista dei possibili iPhone compatibili con il futuro aggiornamento, un leak delle ultime ore riaccende il topic con ulteriori dettagli.

In particolare, stando a quanto si legge sulle pagine del portale Gizchina – e poi riportato da quello di GSMArena -, tra le novità di iOS 14 dovrebbe esserne introdotta una legata alle chiamate, assente in precedenza nelle versioni passate dell’OS del gigante di Cupertino. Non solo una nuova interfaccia come già indiscrezioni volevano, ma anche la possibilità di registrare le chiamate tramite una funzionalità nativa. Di conseguenza, il rumor vorrebbe Apple introdurre questa opzione tra le Impostazioni di Sistema, permettendo agli utenti di attivare o disattivare la registrazione delle conversazioni via voce.

Il riferimento per iOS 14 è sia alle chiamate tradizionali che a quelle tramite FaceTime, applicazione ormai iconica dei nostri iPhone che ci permette di restare in contatto tramite connessione Wi-Fi o dati. Nella descrizione della feature, che potete vedere in anteprima nell’immagine poco più in alto in questo stesso articolo, si legge che è lo stesso utente a dover informare l’interlocutore del fatto che sta registrando la loro chiamata. In più, mentre la registrazione è attiva, si va ad accettare che il proprio dispositivo non venga utilizzato da persone terze. Naturalmente, muovendoci ancora sul piano di rumor e leak, non sappiamo se si tratterà effettivamente di una delle novità di iOS 14 che Apple sceglierà di implementare: secondo voi sarebbe una buona idea? Fatecelo sapere nella bianca lavagna dei commenti in calce.