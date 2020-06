Non tradisce iOS 14: tutti gli iPhone compatibili con l’aggiornamento fino al 6s

Il grande giorno di iOS 14 è sempre più vicino. Apple ha infatti fissato la presentazione del suo nuovo sistema operativo per il prossimo 22 giugno, nel corso del keynote di apertura della WWDC 2020. Per la prima volta nella sua storia l’evento si svolgerà esclusivamente online, naturalmente a causa dell’emergenza sanitaria data dalla pandemia da COVID-19. Esperti di settore e semplici appassionati sono poi convinti che il gigante di Cupertino andrà a seguire la solita prassi nel rilascio dell’atteso aggiornamento, quindi con un lungo periodo di beta testing per poi andarlo a pubblicare contemporaneamente all’uscita dei prossimi iPhone, probabilmente ad ottobre o addirittura a novembre.

iOS 14, tutti i modelli iPhone compatibili

E se è vero che dalla rete arrivano informazioni ufficiose e presunti dettagli per descrivere le novità messe in campo da iOS 14 – ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato, in cui si fa riferimento a ben otto elementi destinati a segnare un cambiamento -, è notizia di oggi che Apple vorrebbe rendere il suo prossimo e corposissimo update compatibile con gli stessi dispositivi che attualmente supportano iOS 13. Questo almeno a sentire la redazione del portale israeliano The Verifier, che di conseguenza ricorda che i device interessati dovrebbero essere iPhone 11, 11 Pro, 11 Max, iPhone XR, XS, XS Max, iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE de 2016 e SE più recente, del 2020.

Non solo, all’elenco di prodotti che dovrebbero supportare iOS 14 si vanno ad aggiungere l’iPod Touch di settima generazione e ovviamente tutti gli iPhone di nuova generazione su cui verrà alzato il sipario dalla compagnia solo più avanti nel corso dell’anno. Per ora la notizia va comunque presa con le proverbiali pinze, trattandosi di una fonte non sempre affidabile per quanto riguarda il futuro di Apple e della sua offerta. Non ci resta dunque che attendere il 22 giugno per saperne di più: anche voi siete incuriositi da iOS 14?