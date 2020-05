Ben 8 elementi nuovi per iOS 14: come l’aggiornamento farà la differenza

Continuano a crescere le aspettative attorno al rilascio dell’aggiornamento con iOS 14. Sebbene resti la grande incertezza sulla data di uscita in un anno a dir poco “particolare” anche per i colossi in ambito tech, come avrete percepito anche attraverso un nostro recente articolo, ci sono alcune certezze dalle quali gli addetti ai lavori partono. Nonostante si tratti dunque di indiscrezioni e non di notizie ufficiali, determinati concept sul pacchetto software fanno ugualmente molto rumore.

Le ultime voci sull’aggiornamento iOS 14

Scendendo in dettagli, in questi giorni è diventato molto popolare tra gli utenti che seguono da vicino e con interesse le vicende Apple un altro contributo su iOS 14. Mi riferisco ad un concept realizzato da the Hacker 34, il cui video mette in risalto fondamentalmente otto aspetti. Parliamo ovviamente di novità non ufficiali a proposito dell’upgrade in questione, ma molti esperti di settore considerano possibile un approccio del genere da parte della mela morsicata verso il nuovo upgrade di fine 2020.

Ad esempio, si parla di nuove icone, come si potrà percepire più facilmente con il filmato poco fa linkato. Attenzione anche alla nuova schermata per le chiamate, con una profonda rivisitazione dettata dall’arrivo sulla scena di iOS 14. Il terzo punto si concentra sull’integrazione delle GIF nella tastiera di sistema, mentre non va in alcun modo trascurata la modalità Split View su iPhone. Tutti dettagli che potrete facilmente recuperare dalla gallery dell’autore del video.

Il secondo blocco di novità di iOS 14 si concentra poi sullo switch account utente, oltre ovviamente alla tanto attesa funzione always-on display per la lockscreen. Con l’aggiornamento, poi, dovremmo avere anche la possibilità di cambiare app di default, fino a posizionare le icone ovunque sulla Home Screen. Insomma, non mancano le ragioni per attendere con impazienza il rilascio di questo pacchetto software.