Manifest rivela il “dono” di Cal ma gli episodi dimezzano: anticipazioni 9 e 16 giugno

Manifest si prepara a tornare in onda ad un passo dal giro di boa, la metà della prima stagione che rivelerà nuovi dettagli su quanto è successo al volo e a coloro che si trovavano a bordo al momento della famosa turbolenza. Nei giorni scorsi vi abbiamo già annunciato che la cavalcata che ha preso il via su Mediaset nei giorni scorsi è destinata a rallentare proprio perché questa sera La Cattedrale del Mare si concluderà e Manifest passerà da un doppio episodio alla settimana ad uno singolo.

Dalla settimana prossima il drama NBC andrà in onda con un singolo episodio e questo ha già mandato in tilt i fan e coloro che speravano in un ripasso prima dell’arrivo di Manifest 2 previsto per luglio, ma davvero sarà possibile rivedere tutta la prima stagione prima del debutto dei nuovi episodi? Alla luce degli ultimi cambiamenti e annunci dei palinsesti di Canale5 in molti se lo chiedono ma il dubbio, almeno per adesso, è destinato a rimanere tale.

Ad andare in onda oggi, 9 giugno, saranno due nuovi episodi di Manifest e, in particolare, il quinto e il sesto dal titolo “Coincidenze” e “Off Radar” in cui Ben e Cal si ritrovano insieme in metropolitana in viaggio verso Coney Island ma è proprio a quel punto che il bambino corre via attirando il padre presso quello che è il nascondiglio di Thomas ripetendo di continuo la frase “è tutto collegato”, la stessa che Ben ha già sentito dalle voci che ha in testa. A quanto pare il dono di Cal è ben diverso da quello degli “adulti” del volo e lo stesso Ben lo spiega a Michaela confermando che possiede delle abilità che manifesta in modo differente, cos’altro è successo in volo?

Ecco il promo del primo episodio in onda oggi:

A complicare le cose arriverà un’inspiegabile febbre con tanto di nuova rivelazione su Cal: il bambino inizia a parlare in bulgaro ma Ben non ci mette molto a capire che tutto potrebbe essere legato a Marko Valeriev, un passeggero bulgaro che si trovava sul Volo 828 e che non è più stato visto. Che fine ha fatto e cosa ne sarà di Cal adesso?

La settimana prossima, martedì 16 giugno, salvo cambiamenti, Manifest tornerà in onda con l’episodio numero 7 dal titolo “Tutto a posto, niente in ordine” in cui Ben si fa assumere nell’ufficio contabile della SDU ed è lì che trova delle informazioni riguardo ad una passeggera del Volo 828, Fiona Clarke. Intanto, Michaela e Jared rispondono a una chiamata e si presentano su una scena del crimine in cui il cadavere di un uomo giace a terra dopo che un ladro lo ha ucciso. L’unico testimone è suo nipote Carlos che, però, sembra restio a identificare il colpevole.