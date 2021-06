Barbara d’Urso ripiega su Ricomincio da Me? Basta un piccolo indizio social per mandare in tilt il pubblico e se qualcuno sogna già il momento del suo ritorno al mondo della recitazione, altri ancora lo temono. Nolenti o dolenti il personaggio di Barbara d’Urso è sempre al centro di diatribe o commenti poco carini e anche in questo caso le polemiche non mancano.

Quella che si è appena conclusa non è stata un’annata del tutto positiva per Barbara d’Urso anche se dall’alto del suo pulpito ha sempre tentato di portare acqua al suo mulino parlando di picchi di ascolti, almeno in alcune occasioni, e di una sorta di ‘servizio pubblico’ che lei continua a fare per la rete ospitando temi spinosi anche quando questo significa appesantire i suoi programmi, ma cosa c’è di vero?

Gli ascolti non sono stati esorbitanti, almeno non rispetto al passato e così qualcuno ha già firmato per la sua dipartita pronto a piazzare, almeno a parole, Stefano de Martino e Lorella Cuccarini nel pomeriggio di Canale5 alla domenica e spazzare via anche Live Non è la d’Urso dal prime time, ma sarà davvero questo il profilo del nuovo palinsesto del Biscione?

Al momento sembra proprio di no. Barbara d’Urso tornerà alla conduzione di Pomeriggio5 e si occuperà anche di qualcosa di nuovo come lei stessa ha annunciato in chiusura delle sue trasmissioni prima delle vacanze estive. Proprio in questi giorni è ritornata a Cologno Monzese ed è proprio dal suo camerino che ha condiviso una storia che ricordava Ricomincio da Me, la fiction che l’ha vista protagonista ormai quasi venti anni fa, mettendo nel calderone anche la sorella Eleonora che da poco ha partorito la sua bambina.

Barbara d’Urso quindi uscirà dalla porta dei suoi programmi per entrare dalla finestra delle sue fiction riportando sullo schermo Ricomincio da Me dopo aver fatto lo stesso un paio di anni fa con la Dottoressa Giò?