Manifest torna in seconda serata su Canale5 tra turbolenze e segreti: anticipazioni 2 e 9 giugno

Che ne sarà di Manifest quando La Cattedrale del Mare sarà terminata? Al momento non ci sono ancora novità visto che la serie spagnola si concluderà la prossima settimana, ma per adesso non ci rimane che goderci i nuovi episodi in replica previsti per la seconda serata di oggi e poi per il 9 giugno prossimo. Ancora una volta saranno i fratelli Stone al centro di questo mistero che si è compiuto a bordo del loro aereo finito fuori radar per alcuni minuti quando, in realtà, per i loro familiari si è trattato di cinque anni.

I traumatici primi due episodi hanno raccontato al pubblico quello che è successo a loro in volo e una volta a terra ma anche quello che è successo a parenti e amici mentre loro non c’erano. Il mistero si infittisce quando si capisce bene che i “superstiti” di questo volo sono in pericolo e la prima a farne le spese è Kelly che ha parlato della sua esperienza in tv prima di venire uccisa nel suo appartamento.

Negli episodi 3 e 4 di Manifest in onda oggi, a partire dalle 23.30 circa, dal titolo “Turbolenza” e “Bagaglio non reclamato“, pensando che l’omicidio di Kelly possa essere collegato anche a loro, Micaela e Ben vanno nel suo appartamento alla scoperta di qualche indizio fino a che la Sicurezza Nazionale prende il controllo dell’inchiesta. Intanto Cal deve fare i conti con il fatto che il suo migliore amico adesso esca con Olive mentre Micaela affronta il passato e fa visita ai genitori della sua amica Evie, avvenuta in un incidente d’auto mentre lei era al volante. Saanvi scopre qualcosa di insolito nel sangue di Cal e nel proprio ovvero la presenza di un marcatore prodotto in seguito ad un ictus.

In ospedale arriva Thomas che, a discapito delle liste ufficiali, era a bordo dell’aereo da clandestino grazie all’assistente di volo Bethany che lo ha fatto viaggiare nella stiva. Grace scopre che la compagnia assicurativa sulla vita ha intenzione di riprendersi i 500mila dollari che le avevano dato dopo la scomparsa e presunta morte del marito mentre quest’ultimo scopre l’esistenza di Danny, l’uomo che si è preso cura della sua famiglia in questi anni.

Manifest torna la prossima settimana, il 9 giugno, con due nuovi episodi dal titolo “Coincidenze” e “Off Radar” in cui dei flashback mostrano come Grace, Olive, Jared, Lourdes e Steve hanno affrontato i primi giorni dopo la sparizione del Volo 828. Ben e Cal vanno a Coney Island dove quest’ultimo riesce a trovare il nascondiglio di Thomas ripetendo in continuazione la frase “è tutto collegato”, stessa frase che Ben ha già sentito nella sua testa. Cosa sa il figlio di Ben su quello che è successo e quali sono i suoi “sintomi” dopo il volo?