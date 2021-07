Barbara d’Urso ridimensionata. Questo è il verdetto delle prime novità che riguardano i nuovi palinsesti Mediaset presentati oggi all’insegna della novità e della rivelazione ma senza metterne in campo molte. Proprio qualche ora fa è arrivata la conferma che Pomeriggio5 ci sarà, tra tagli e cuci, ma che non vedremo Barbara d’Urso alla domenica né nel pomeriggio e né in prime time almeno fino a quando non ci sarà un progetto che interesserà alla rete e alla stessa conduttrice.

Queste sono le parole che Pier Silvio Berlusconi usa per confermare quindi il ridimensionamento di Barbara d’Urso confermando però la stima che l’azienda prova nei suoi confronti per il suo leale servizio. La cancellazione di “Live-Non è la D’Urso” e di “Domenica Live“ è quindi confermata così come lo è la versione nip del Grande Fratello.

Non mancheranno le novità comunque anche per Pomeriggio5:

“Barbara D’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità, abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”.

E la domenica pomeriggio cosa succederà? Sembra che Mediaset sia a lavoro su una sorta di reboot di Scene da un matrimonio da affidare alla conduzione di Anna Tatangelo e sembra che siano confermati anche le voci che parlavano di un arrivo di Silvia Toffanin. “Verissimo” dovrebbe raddoppiare con una particolare versione domenicale almeno per tre mesi poi tutto sarà in divenire.