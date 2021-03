Live Non è la d’Urso chiude. Questo è l’annuncio che qualche settimana fa ha fatto discutere dividendo il pubblico tra chi gongolava per la dipartita del programma di Barbara d’Urso e chi, invece, si disperava pensando ad una domenica sera senza la conduttrice, ma quando chiude davvero Live Non è la d’Urso? Alcuni si aspettavano che fosse già la scorsa l’ultima puntata del programma ma, salvo cambiamenti, non sarà così nemmeno questa sera. Sembra che Live Non è la d’Urso saluterà il suo pubblico con la puntata di domenica 28 marzo con un mese di anticipo (e anche oltre) sulla tabella di marcia prevista.

La conduttrice ci ha tenuto a precisare che i suoi ascolti sono sempre altissimi e che i suoi programmi hanno ancora lunga vita tanto che torneranno in onda da settembre sia quelli al pomeriggio che quelli in prima serata. Anche oggi quindi l’appuntamento è con Live Non è la d’Urso con Dayane Mello pronta ad affrontare le cinque sfere, il ritorno di Pierpaolo Pretelli e ancora le polemiche per il mancato tributo a Stefano d’Orazio con la presenza di Riccardo Fogli e la moglie.

Non mancherà la solita parte dedicata al Coronavirus e alla politica con Giorgia Meloni in collegamento ma nemmeno la parte dedicata all’Isola dei Famosi che tornerà in onda domani sera con Vera Gemma e Paul Gascoigne ancora protagonisti. Cosa verrà a galla questa sera? Riuscirà il pubblico a resistere ancora a ritrovare in onda di nuovo Live Non è la d’Urso? Da aprile in poi la domenica sera non ci sarà spazio per Live Non è la d’Urso ma non si capisce bene ancora se prenderà subito il via Scherzi a Parte condotto da Paolo Bonolis oppure no.