“Ti vuoi mettere sempre in mostra”, questo è uno dei tanti commenti che si legge sui social e che riguardano Barbara d’Urso rea di essersi paragonata a Raffaella Carrà nelle sue tante storie di queste ultime ore. La conduttrice ha fatto un omaggio alla soubrette morta ieri lasciando tutti con l’amaro in bocca. Nessuno sapeva della sua malattia e i colleghi, gli amici e i fan la stanno ricordando ormai da 24 ore postando e ripostando i suoi successi.

Lo stesso ha fatto anche Barbara d’Urso ma se in qualche modo non c’è niente di male, in altri sembra che la voglia di paragonarsi alla mitica Carrà abbia resi irrequieti i fan di quest’ultima. In particolare, scorrendo le sue ultime storie possiamo vedere chiaramente la Carrà alle prese con Carramba che sorpresa e a quel punto rilancia: “Quanto ho imparato con ‘Carramba che sorpresa’… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di ‘Carramba’“.

Il messaggio presente nelle storie di Barbara D’Urso non è stato ben accolto dagli utenti che hanno preso d’assalto non solo il suo profilo Instagram ma anche il suo account Twitter dove aveva riportato le stesse parole. Non sono mancate offese di ogni genere ai danni della conduttrice di Canale5 ma anche quelli che non hanno fatto altro che dirsi offeso da questo paragone che non sta né in cielo e né in terra e non solo per l’immensità della Carrà ma anche perché i suoi programmi non sono mai scesi in basso come quelli della d’Urso.

Ecco il tweet della discordia e tutte le offese subito sotto:

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ❤️ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Non è la prima volta che Barbara d’Urso finisce sulla graticola perché rea, a detta dei suoi detrattori, di usare anche queste notizie sconvolgenti per tirare fuori amicizie forse inesistenti e immagini di repertorio che la vedono sempre in primo piano. Solo un’accusa senza fondamento?