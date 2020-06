La Cattedrale del Mare 2 ci sarà? Il finale della prima stagione in onda oggi su Canale5, poi arriva Herederos de la Tierra

La Cattedrale del Mare 2 ci sarà oppure no? La risposta in questo caso non può essere affermativa e chi ha seguito la serie su Netflix ormai lo sa bene da quasi due anni. In realtà la risposta non è stata così drastica, almeno se guardiamo l’altro lato della medaglia. Grazie agli importanti ascolti de La Cattedrale del Mare, almeno in Patria, la serie potrebbe avere una sorta di seguito e, in particolare, la nota casa di produzione spagnola Diagonal TV ha deciso di scommettere ancora puntando sull’adattamento televisivo di un romanzo di Ildefonso Falcones, Los Herederos de la Tierra (Gli eredi della terra).

Proprio lo scorso settembre il progetto è stato confermato da Jaume Benacolocha, CEO di Diagonal TV che durante un’intervista ha annunciato l’inizio dei lavori per questa “seconda stagione” che dovrebbe andare in onda nel 2021, molto probabilmente sempre su Netflix, emergenza Coronavirus permettendo.

Contenti del fatto che La Cattedrale del Mare 2 ci sarà con un seguito ispirato a Herederos de la Tierra, non ci resta che metterci comodi in attesa del finale della prima stagione che proprio oggi, 9 giugno, andrà in onda su Canale5. Gli eventi di Herederos de la Tierra hanno luogo a distanza di tre anni dal primo racconto e ci riporterà proprio nella Barcellona del XIV secolo dove gli “eredi della terra” scavano senza sosta nei cantieri navali e dove conosceremo il piccolo Hugo Lior, orfano accolto da Arnau Estanyol.

Ma come finirà questa prima stagione della serie spagnola? L’appuntamento per scoprirlo è fissato per questa sera, intorno alle 21.30, con gli ultimi due episodi dal titolo “Vendetta” e “Condannato” in cui Joan, ignaro delle sue vere intenzioni, aiuta Elionor ad attuare il suo atroce piano di vendetta contro Arnau, causando la sua rovina. Joan confessa la verità a Mar, e lei, Aledis e Sahat uniscono le forze per salvare Arnau. Il Console del Mare e sua madre si ritrovano faccia a faccia, cosa succederà a quel punto?