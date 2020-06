Pochissimi giorni e vedremo One UI 2.1 sul Samsung Galaxy S9: conferme ufficiali

Arrivano ulteriori indicazioni incoraggianti in queste ore per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9. In attesa della correzione di un bug di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, bisogna concentrarsi sullo stato dei lavori relativo a One UI 2.1, almeno stando alle informazioni disponibili fino a questo momento. In particolare, pare che l’aggiornamento possa essere rilasciato nel giro di pochi giorni, dopo diverse settimane di test per il pubblico ancora legato al top di gamma 2018.

Le ultime notizie sull’aggiornamento con One UI 2.1 per il Samsung Galaxy S9

Nel dettaglio, pare che il Samsung Galaxy S9 possa fare questo step in Corea entro la fine di questa settimana, stando almeno alle dichiarazioni che sono state rilasciate in queste ore da uno dei moderatori della community Samsung. Del resto, proprio fonti interne al produttore coreano avevano confermato alcune settimane fa che la situazione con ogni probabilità si sarebbe sbloccata in via definitiva entro la fine di giugno. Ulteriori indicazioni sono arrivate da una fonte come SamMobile.

Aggiungo che durante i test, proprio Samsung ha confermato che confermato che l’aggiornamento One UI 2.1 porterà la modalità videocamera Pro a bordo di questi modelli. Dettagli non di poco conto, soprattutto se pensiamo al fatto che in questi mesi ci siano state voci discordanti sotto questo punto di vista. Resta da capire quando l’aggiornamento sarà disponibile in versione definitiva per il Samsung Galaxy S9 commercializzato in Italia, ma è probabile che anche qui da noi l’appuntamento possa essere fissato entro la fine di questo mese.